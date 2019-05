Orbán: üzenetet kell küldeni Brüsszelbe, hogy a magyarok változást akarnak

Az európai parlamenti (EP-) választáson erős üzenetet kell küldeni Brüsszelbe arról, hogy "változást akarunk, egy olyan Európát szeretnénk, amely megvédi a határait tengeren és szárazföldön" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.Azt is mondta, hogy "olyan brüsszeli vezetőket akarunk látni, akik nem szervezni, hanem megállítani szeretnék a migrációt".A kormányfő hozzátette: létezik egy "liberális maffia", amely azon dolgozik, hogy elhitesse a világgal, a migráció ellen nincs mit tenni. "Az EP-választás arról szól, hogy ezt elfogadjuk vagy kitörünk ebből" - hangsúlyozta.A Donald Trump amerikai elnökkel folytatott hétfői washingtoni megbeszéléséről szólva Orbán Viktor azt is mondta: a magyar határkerítés olyan sikeres, hogy még Washingtonból is látszik.