Orbán: Trump erős, célratörő vezető - videó

Orbán: sikerült megerősíteni Magyarország és az Egyesült Államok stratégiai szövetségét

- mondta a miniszterelnök.A miniszterelnök washingtoniután közölte, Donald Trump felkészült volt és Magyarországról is mindent tudott, amit tudni kellett, és az volt a célja, hogy jó együttműködés jöjjön létre a két ország között."Azt hiszem, hogy ennek érdekében sokat tettünk egy kiváló hangulatú és a kölcsönös tiszteleten nyugvó megbeszélésen. Jó nap volt ez Magyarország számára" - hangsúlyozta Orbán Viktor A miniszterelnök elmondta: nosztalgikus érzései voltak, hiszen 18 év után újra a Fehér Házban, az Ovális Irodában fogadták. Először 1998-ban Bill Clinton elnökkel találkozott ott, majd később George W. Bushsal.Megjegyezte,- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, miután hazatért Washingtonból, ahol előző nap Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt.A kormányfő - az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ épületének átadásán - a találkozót értékelve azt mondta: "jól mértük fel a helyzetet valamikor a 2010-es évek elején". Világos, hogy nagy változások előtt áll a világ, és "ennek a szelét hamarosan érezni is fogjuk" - kommentálta a megbeszélést Orbán Viktor.A miniszterelnök a közelgő európai parlamenti (EP-) választásról is ejtett néhány szót, úgy fogalmazva, hogy a magyaroknak kultúrájuk megőrzése a tét.Szavai szerint ma Európát olyan emberek vezetik, akik "nagy hívei a kulturális önfeladásnak", akik "nem bánják, ha a kontinensünk kulturálisan feladja magát", hiányzik a gondolkodásukból az a dimenzió, amely ahhoz szükséges, hogy Európa meg tudja védeni kulturális identitását.Márpedig a magyaroknak semmi sem fontosabb annál - mondta -, minthogy "azok maradjunk, akik voltunk"."Ezért olyan képviselőket akarunk küldeni az EP-be, akik nem pártérdekeket, egyik vagy másik pártcsaládot, hanem Magyarország nemzeti érdekeit képviselik majd ott, és ebben a kultúrának kiemelt, döntő szerepe lesz" - jelentette ki Orbán Viktor.