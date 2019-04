Orbán: Szerbia mielőbbi uniós tagsága minden EU-tagország érdeke

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Aleksandar Vucic szerb államfő (b) munkavacsorája Palicson. Jobbról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j2).

Szerbia mielőbbi európai uniós csatlakozása mellett állt ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Szabadkán, a magyar és a szerb kormány ötödik együttes ülése után, Ana Brnabic szerb kormányfő társaságában tartott sajtótájékoztatón.Orbán Viktor úgy fogalmazott: a következő nagy történelmi feladat Szerbia EU-tagságának megvalósítása, amely a szerbeknek és a magyaroknak egyaránt jó lesz, és szüksége lesz rá az EU-nak is. "Ha az EU nem vállalkozik újabb nagy küldetésre, akkor a teljesítménye le fog csökkenni. (...) Szerbia minél gyorsabb EU-tagsága minden EU-tagállam érdeke" - mondta.A kormányfő kijelentette továbbá: hamarosan lezárul egy európai korszak, mert a közép-európai országok nemsokára utolérik az EU alapítóinak gazdasági teljesítményét, Közép-Európa nélkül pedig ma nem is lenne növekedés az unióban. Ezért az unió bővítése nemcsak a belépőknek jó, hanem a közösség már bent lévő tagjainak is - hangsúlyozta.Az európai integráció területén nyújtott támogatásért, a Koszovó helyzetével kapcsolatos kiegyensúlyozott hozzáállásért, a gazdasági együttműködésért, valamint a magyarországi szerb kisebbség támogatásáért mondott köszönetet Ana Brnabic szerb miniszterelnök hétfőn Szabadkán Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar kormánynak a két kormány ötödik együttes ülését követően.Ana Brnabic kiemelte: tizenegy megállapodás született hétfőn, amelyek a politika, a gazdaság és a társadalom minden szegmensét érintik. Ez is bizonyítja, hogy ezeket a közös kormányüléseket nem azért szervezik, hogy a közvélemény azt lássa, jó az együttműködés, hanem azért, hogy kézzel fogható eredmények szülessenek, konkrét gondokra találjanak megoldást.Megtartja Szabadkán hétfőn együttes plenáris ülését a magyar és a szerb kormány. Havasi Bertalan , a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár vasárnap este arról tájékoztatta az MTI-t, hogy hétfő délelőtt Orbán Viktor és Ana Brnabic szerb kormányfő megbeszélésére kerül sor, és ezzel párhuzamosan a szakminiszterek is külön-külön tárgyalnak egymással. Ezt követi a két ország együttes plenáris ülése, majd egyezmények aláírására kerül sor, többek között az infrastrukturális kapcsolatok fejlesztéséről, a Szeged-Szabadka vasútvonal korszerűsítéséről, az európai integráció területén való együttműködésről, a vízgazdálkodási és a védelmi együttműködésről valamint a szerb rendvédelmi szerveknek biztosítandó technikai segítségnyújtásról.A programot a magyar és a szerb miniszterelnök sajtótájékoztatója és közös ebéd zárja Szabadkán.Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke már vasárnap este fogadta munkavacsorán Orbán Viktort, a két ország külügyminisztere, Szijjártó Péter és Ivica Dacic társaságában tárgyaltak a Szabadka melletti Palicson.