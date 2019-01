Orbán: Soros-féle kampányesemény lesz a Magyarországról szóló EP-vita

A Magyarországgal foglalkozó újabb európai parlamenti (EP-) vita egy Soros György-féle szeánsz, választási gyűlés, kampányesemény lesz - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A miniszterelnök elmondta, mindig ott van, ahol a magyar nemzeti érdekekért kell harcolni, de ezen a vitán nem vesz részt, mert a bevándorláspártiak kampányeseményét nem fogja segíteni.



Arról is beszélt, hogy az európai baloldalnak, "a bevándorláspártiak fő erejének" az európai választási csúcsjelöltje, Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke "Soros György embere". Orbán Viktor ezt úgy értékelte: Soros most már nyíltan is el akarja foglalni az európai intézményeket.