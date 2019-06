Orbán: ne a brüsszeli bürokraták határozzák meg az EU jövőjét!

Nem lényegtelen, de másodlagos kérdésnek nevezte Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Kossuth rádiónak péntek reggel adott interjúban, hogy melyik európai pártcsaládhoz tartozik a jövőben a Fidesz. Hangsúlyozta,Ezek a csoportosulások is alakulnak - fogalmazott a pártcsaládokról, hozzátéve: nem lehet lecövekelni egyetlen helyre, mert akkor kiszolgáltatnák magukat az európai politika változásainak. A magyar érdekkel összhangban kell helyet foglalnia a Fidesznek az európai színtéren - jelentette ki Orbán Viktor.Jelezte:elfeledkezik keresztény gyökereiről, nem tiszteli a nemzeteket, a brüsszeli bürokraták foglyává lesz.Közölte, megpróbálják korábbi formájában megtartani az Európai Néppártot, amely Helmut Kohl pártjaként tisztelte a nemzeteket, fontosnak tartotta a kereszténységet, mindig is figyelembe vette a közép-európaiak érdekeit, ugyanakkor gazdaságilag rendkívül dinamikus Európai Uniót eredményezett, amely abban a formájában "jó és hasznos volt Magyarország számára".Orbán Viktor arról beszélt, hogyKiemelte: a politikában a fontos dolgoknál az erő számít, ennek alapját pedig az adott állam és érvei súlya adja, e két területen pedig jól áll Közép-Európa.Hangsúlyozta: a V4-ek kereskedelme Németországgal jóval nagyobb, mint Franciaországé, "egy meghatározó országcsoportról beszélünk", "az európai gazdasági növekedés motorja jelenleg Közép-Európa".Kell olyan vezetőnek lennie Közép-Európából, európai szinten is, aki ezt az önbizalmat, erőt, jövőre vonatkozó optimista világlátást megtestesíti, és olyan vezetőket tudunk csak támogatni Közép-Európán kívülről, akik tisztelik Közép-Európát, nem néznek le bennünket - fogalmazott Orbán Viktor.Korainak nevezte, hogy konkrét személyi javaslatokról nyilatkozzanak, de hangsúlyozta, nem szabad európai vezető posztra jelölni olyan embert, aki korábban részt vett vagy élen járt "valamelyik tagállam megtámadásában".Egy széles listával kell menni, hogy utána meg tudjunk egyezni - jelentette ki, majd közölte, lát esélyt arra, hogy egy-két héten belül megállapodás szülessen e kérdésben.A miniszterelnök elmondta: az unió jövőjével kapcsolatban részletkérdésekben tér el a visegrádi államok álláspontja egymásétól, "irányszabó" kérdésekben nem.Saját uniós vállalásai között említette, hogy csak a migráció megállítás mellett egyértelműen hitet tevő dokumentumokat és személyeket támogatnak, hogy "meg kell adni a tiszteletet a nemzeteknek", valamint, hogy a keresztény kultúráról nem szabad megfeledkezni.- hangsúlyozta Orbán Viktor, elutasítva, hogy brüsszeli bürokraták alakítsák a magyar költségvetést vagy adórendszert.- hangsúlyozta. Szívesen, de addig működnek együtt partnerekkel, amíg az az ország érdekeit szolgálja - fűzte hozzá.A háromtagú néppárti bizottságról szólva a miniszterelnök úgy nyilatkozott, egyenrangú félként tárgyalnak velük, a kérdés az lesz, melyik fél mit akar, és összeegyeztethetőek-e a célok.A jövő évi költségvetési javaslat kapcsán Orbán Viktor megemlítette:hiszen egyre több a munkahely, felfelé kapaszkodnak a bérek, a gazdaság teljesítménye pedig reménykeltő.Hozzátette, ilyenkor meg kell védeni, amit elértünk, ennek részeként csökkentve a gazdaságot fenyegető kockázatokat.A számunkra legfontosabb kereskedelmi nyugat-európai gazdaságok fejlődési üteme lassul, amire a kormányzat az adócsökkentést és növekedéstámogató lépéseket egyaránt tartalmazó gazdaságvédelmi akciótervvel adott választ - fejtette ki.A dunai hajókatasztrófáról szólva a miniszterelnök azt mondta, azért rázta meg ennyire az országot az eset, mert "akik meghaltak, azok a vendégeink voltak".- jelezte.