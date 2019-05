Orbán: minden európai ország elsőszámú kérdése az EP-választáson a migráció ügye

Minden európai ország elsőszámú kérdése az EP-választáson a migráció ügye, és a jövő egyik legnagyobb kérdése, hogy a bevándorlás ügyében sikerül-e közelíteni a széttartó véleményeket, helyreáll-e az európai egység, de eddig egy erre irányuló kísérlet sem járt sikerrel - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Kolozsváron.A kormányfő a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen tartott előadásában kiemelte: két ágra szakadt az európai politikai gondolkodás a bevándorlással kapcsolatban. Míg a Nyugat azon gondolkodik, "hogyan éljünk együtt", mi, közép-európaiak azon: mit kell tenni, hogy ne következzen be, hogy együtt kelljen élnünk - közölte.Orbán Viktor szerint a nyugatiak el akarják tüntetni a különbségeket, azt akarják, hogy "mi is engedjük be nagy számban a bevándorlókat", és akkor helyreáll az európai egység. Szerintünk azonban "az európai egységért ezt az árat nem szabad megfizetni" - jelentette ki.A miniszterelnök kitért rá: biztonságos, keresztény és fejlődő magyar életet kínálunk a magyar fiataloknak. "Nagy idők és nagy lehetőségek kapujában állunk" - fogalmazott.