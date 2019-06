Orbán: intenzív kapcsolatokat kell kiépíteni Budapest és Banja Luka között

Milorad Dodik, a bosznia-hercegovinai háromtagú kollektív államelnökség soros, szerb elnöke (b) és Orbán Viktor miniszterelnök sajtónyilatkozatot tesz találkozójuk után Budapesten.

Fotó: MTI

A Magyarország és a boszniai Szerb Köztársaság közötti intenzív politikai és gazdasági kapcsolatok kiépítéséről is megállapodott Orbán Viktor miniszterelnök és Milorad Dodik, a háromtagú boszniai államelnökség soros, szerb elnöke keddi budapesti tárgyalásukon.A kormányfő a Karmelita kolostorban fogadta Milorad Dodikot, aki a találkozó előtt meglátogatta Szentendrén a magyarországi szerbek képviselőit.Orbán Viktor a budapesti megbeszélés utáni sajtónyilatkozatában kijelentette: Magyarországnak továbbra is támogatnia kell Bosznia-Hercegovina erőfeszítéseit annak érdekében, hogy az ország egysége erősödjön, és hogy minél jobb kapcsolatokat ápoljon az Európai Unióval.Ezért megállapodtak Milorad Dodikkal, hogy Magyarország és Bosznia-Hercegovina között a magas szintű kapcsolatokat tovább fogják erősíteni - közölte.Tárgyaltak Magyarországnak a Bosznia-Hercegovinában élő szerbekkel való kapcsolatáról is, rögzítve: Budapest Szarajevó mellett Banja Lukával - a boszniai Szerb Köztársaság kormányzati központja - is kiépít intenzív politikai és gazdasági kapcsolatokat, mert azok jelenlegi szintje nem megfelelő.A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyar-szerb kapcsolatok csak akkor lehetnek egészségesek és erősek, ha a magyarok Szerbiában és a szerbek Magyarországon jól és otthon érzik magukat.Milorad Dodik kifejtette: a magyarországi szerbek arról tájékoztatták, a magyar állam mindent megtett annak érdekében, hogy a helyzetük sokkal jobb legyen, mint korábban. Hangsúlyozta továbbá, hogy Bosznia-Hercegovina és Magyarország között nincsenek nyitott kérdések."Mi az európai integrációs úton szeretnénk továbbmenni" - hangoztatta, és köszönetét fejezte ki, hogy Magyarország támogatja Bosznia-Hercegovina integrációs törekvéseit.Az elnök méltatta a jól fejlődő magyar-szerb kapcsolatokat, amivel a boszniai szerbeknek is további lehetőségek nyílnak az együttműködésre.Bosznia-Hercegovina két, nagy önállóssággal rendelkező entitásból áll, a főleg bosnyákok és horvátok lakta Bosznia-hercegovinai Föderációból és a főként szerbek lakta Szerb Köztársaságból, amelyeket gyenge jogkörű központi kormány köt össze.