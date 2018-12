Orbán: hónap végén mindenki megkapja a túlórabért, az agresszív utcai csőcseléket Soros fizeti

A miniszterelnök a parlamenti obstrukció kapcsán kifejtette, hogy a családban is vannak olyan "mókusok", személyek, akikkel nem szívesen van egy légtérben az ember, Orbán szerint ez a parlamentre is igaz, de ott türelemjátékot kell játszani. Miközben az ellenzék erőszakot alkalmazott, addig a kormánypárt megmutatta, hogy kitartóbb és elszántabb. Így az ottani csatát is elbukta az ellenzék. - írja a 888.hu A szocialisták, liberálisok, jobbikosok tirádáiról: azok szoktak világvégét kiáltani, akik tönkretették az országot. Az ellenzéki szemfényvesztésnek korlátlanok a lehetőségei, hiszen szerveztek éhségmenetet, miközben milliárdokat parkoltattak bécsi bankszámlákon.

Ma már jól látható, hogy a túlóratörvény csak egy ürügy volt, de nem lepett meg. Ez volt, amikor az IMF-et hazaküldtük, amikor bevezettük a közmunkát. Egy nagyobb jelentőségű döntés után mindig világvégét kiáltanak. Minden tapasztalati tény rendelkezésünkre áll.

A túlórákról pedig elmondta, hogy:

a hónap végén kifizetik mindenkinek a rendes munkabért és a túlórabért. Aki mást mond, az hazudik.

A mostani tüntetésekről Orbán Viktor elmondta, hogy látszik a nemzetközi trend, hiszen Rómában, Bécsben és Budapesten is majdnem egy időben zajlottak a tüntetések. A jobboldali, bevándorlásellenes erők ellen fellépő agresszív, erőszakos csőcseléket Soros György fizeti. Ő is megemlítette, hogy a rendőrség példásan helytállt, határozottan, de türelemmel léptek fel.A miniszterelnök szerint a magyar gazdaság jól fog teljesíteni 2019-ben is, feltehetően az idei számokat is túlszárnyalja.