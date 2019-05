Orbán és Salvini együtt nézték meg a röszkei határzárat - fotók, videók

Orbán: egyetértünk Salvinivel, hogy Európa határait meg kell védeni a migránsinvázióval szemben

Salvini: olyan Európára van szükség, amely megvédi a határait

Pintér: Magyarország és Olaszország azonos nézeteket vall

Csütörtök délelőtt érkezett Budapestre Matteo Salvini olasz belügyminiszter. Az olasz miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter előbb Pintér Sándor belügyminiszterrel, majd Orbán Viktor kormányfővel tárgyalt. Együtt nézték meg a röszkei határzárat.Az erős nemzetállamok fontosságában, a keresztény értékeken alapuló európai kultúra elsőbbségében és a határvédelemben is egyetértett Orbán Viktor miniszterelnök és Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter csütörtöki budapesti tárgyalásukon.Orbán Viktor a Liga olasz kormánypárt vezetőjének társaságában tartott közös sajtótájékoztatón kifejtette: mindketten hisznek abban, hogy erős és sikeres nemzetállamok nélkül nem lesz erős Európa; a keresztény értékeken alapuló európai kultúrának elsőbbséget kell adni a kontinensen; Európa határait pedig meg kell védeni a migránsinvázióval szemben.A miniszterelnök méltatta Matteo Salvinit, amiért a tengeren megpróbálja megvalósítani ugyanazt, mint amit Magyarország a szárazföldi migránsútvonalon.Európa polgárai akkor járnak jól, ha nem Emmanuel Macron francia elnökre, hanem Olaszországra és Magyarországra hallgatnak a határvédelem ügyében - fogalmazott a kormányfő.- mondta Matteo Salvini olasz belügyminiszter csütörtökön Budapesten.Az olasz politikus megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel a Karmelita kolostorban, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: Magyarországon szabályosan ellenőrzik, hogy ki lép át a határon, az ország gyorsan és hatékonyan hozta létre a határzárat.Matteo Salvini hangsúlyozta:"Az a célunk, hogy meghatározóak legyünk" Európában, irányítsuk Európa átalakulását, alternatívát kell nyújtani az eddigi európai irányítással szemben - fogalmazott.Meglátása szerintHa a baloldal kormányozna, Európában egy iszlám kalifátus jönne létre, de ő nem ezt szeretné örökül hagyni a következő generációknak, ezért mindent megtesz, hogy a kontinens elkerülje ezt "a szomorú véget" - közölte.Azt is mondta, hogy rendkívül jó lehetőségek kínálkoznak a magyar és az olasz cégek számára, nagyon jók a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok.Megjegyezte: országaik kölcsönösen támogatják egymást a brüsszeli eljárásokban.Az olasz belügyminiszter kitért rá: egységesen kell fellépni az EU-n kívüli országokkal szemben, amelyek nem tartják tiszteletben a visszafogadási feltételeket, nem veszik tudomásul vállalt kötelezettségeiket.Közölte: a bevándorlást illetően bebizonyosodott, hogy "a nyitott kikötők politikája" halottakat eredményez, míg az ellenőrzés politikájával jelentősen csökkent a halottak száma.- tette hozzá.Úgy vélte,A magyar és az olasz politika elismeri a valódi menekültek jogosultságait, azok belépését akadályozza meg, akik nem háború elől menekülnek, hanem a háborút akarják idehozni - jelentette ki. Úgy fogalmazott, az a politika, amely szerint Európában mindenkinek van hely, mindenki jöhet ide, a Földközi-tengert "tömegsírrá alakította át".Matteo Salvini köszönetet mondott Orbán Viktornak az olasz La Stampa lapnak adott interjújáért. Ha az Európai Néppárt olyan látásmódot képviselne, amilyet Orbán Viktor, akkor "szép dolog" lenne a szövetség - vélekedett.Azt mondta, pártja május közepén mindenkinek bemutatja "a jövő Európáját", egy olyan modellt, amely nemcsak a bevándorlásról szól, hanem például az adórendszerről is. Az olasz kormánynak és parlamentnek is meg kell értenie, hogy az adócsökkentés az egyetlen mód, hogy ismét a növekedés útjára lépjenek - magyarázta. Hozzátette: olyan adórendszerre van szükség, amelynek kidolgozásakor a magyar példából is tanulnak, hiszen a magyar gazdaság száguld.Magyarország és Olaszország elképzelése azonos az európai határok védelméről; arról, miként kell megakadályozni, hogy embertömegek, terroristák és más nemkívánatos személyek az Európai Unió (EU) területére jussanak - jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón, miután hivatalos megbeszélést folytatott olasz kollégájával, Matteo Salvinivel.A magyar tárcavezető megköszönte azt az erőfeszítést, amelyet Olaszország tesz azért, hogy a "hívatlan vendégek" elkerüljék az unió külső határait. Gratulált az olaszok teljesítményéhez, akik - mint mondta - megakadályozták, hogy tengeri úton nemkívánatos emberek érkezzenek az EU-ba.Olaszország nem csupán a saját érdekében tesz erőfeszítéseket, hanem valamennyi uniós tagállam, így Magyarország érdekében is - vélekedett Pintér Sándor.A belügyminiszter kijelentette, hogy a hívatlanul érkezőket nem szétosztani kell, hanem meg kell őket akadályozni abban, hogy elérjék az uniót.Azt mondta: tudják, hogy segítséget kell nyújtaniuk "harmadik országoknak" abban, hogy megszűrjék azokat, akik az EU irányába jönnek. Ezért tettek a visegrádi négyek (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) nagy erőfeszítéseket Líbiában, valamint a Nyugat-Balkánon, ahol támogatják a szomszédos államok határőrizetét - fűzte hozzá.Pintér Sándor azt hangoztatta, hogy tovább fogják folytatni az együttműködésüket, amely remélhetőleg eredményes lesz: nem szétosztják majd a nemkívánatos embereket, hanem megakadályozzák az unióba érkezésüket.Matteo Salvini azt mondta, érdekes látogatást tettek a röszkei határátkelőnél. Elismerését fejezte ki a magyar kormánynak azért, amiért gyorsan és hatékonyan őrizet alá vett csaknem hatszáz kilométernyi határszakaszt, és így sikerült megállítania az embercsempészetet, az emberkereskedelmet.Megerősítette, hogy a magyar és az olasz kormány álláspontja teljesen azonos az ügyben: arra számítanak, hogy "az új Európa" május 27-étől védeni fogja a külső határait mind szárazföldön, mind tengeren.Az olasz miniszter is úgy vélekedett: nem a már az EU-ban tartózkodó migránsok újraelosztása a probléma, hanem annak elkerülése, hogy újabbak érkezzenek.Álláspontjuk a bevándorlók hazaszállításának kérdésében is azonos: közös harc "az új Európában" azért, hogy felülvizsgálják az összes kereskedelmi, pénzügyi megállapodást azon unión kívüli országokkal, amelyek nem segítik elő a lakosságuk hazaszállítását - fogalmazott Matteo Salvini.Az olasz belügyminiszter megköszönte a magyar kormány Líbiában nyújtott gazdasági támogatását. Ha több európai ország állna hozzá ennyire komolyan az emberkereskedelem megelőzéséhez, akkor sokkal kevesebb bűncselekmény, probléma érintené a kontinenst - jelentette ki Matteo Salvini.Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter csütörtökön hivatalos látogatásra érkezett a magyar fővárosba. A csütörtöki találkozó a határvédelemről, Európa és a keresztény kultúra védelméről szól.A bevándorláspárti baloldal azért támadja Salvinit, mert sikerült megvédenie a határokat, és ez nem tetszik Sorosnak és az embereinek - mondta Hidvéghi Balázs , a Fidesz kommunikációs igazgatója arra reagálva, hogy Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter csütörtökön hivatalos látogatásra érkezett a magyar fővárosba.A kommunikációs igazgató Budapesten újságíróknak nyilatkozva rámutatott: Orbán Viktor kormányfő és Matteo Salvini az a két európai politikus, aki megmutatta, hogy az európai határokat igenis meg lehet védeni, ha erre van politikai akarat.A magyar miniszterelnök megmutatta, hogy meg lehet védeni egy szárazföldi határt, az olasz belügyminiszter pedig azt, hogy meg lehet védeni egy tengeri határt is - mondta.Hangsúlyozta: ezzel együtt azt is bebizonyították, hogy hazugság az az állítás, miszerint a bevándorlás elkerülhetetlen és megállíthatatlan. Ezért támadják Orbán Viktort és ezért támadják Salvinit a bevándorláspárti erők - mondta Hidvéghi Balázs, kiemelve: ők mindenkit megtámadnak és megbélyegeznek, aki nemet mond a bevándorlásra.A csütörtöki találkozó a határvédelemről, Európa és a keresztény kultúra védelméről szól - fűzte hozzá fideszes politikus.Mi azt szeretnénk, hogy ha az Európai Uniónak olyan vezetői lennének a május 26-i európai parlamenti választás után, akik számára szintén ezek az értékek a fontosak - jelentette ki Hidvéghi Balázs, aki hozzátette: Brüsszel mostani, bevándorláspárti politikáját meg kell állítani, mert ez tönkreteszi Európát és veszélybe sodorja az európai embereket. "Isten hozta Matteo Salvinit Magyarországon!" - zárta sajtónyilatkozatát a kormánypárti politikus.A kommunikációs igazgató arra a kérdésre, hogy Stummer János, a Jobbik alelnöke a közelmúltban Nagykőrösön a kormánypárt tagjait disznónak és gazembernek nevezte, azt mondta: emberek tömegét sértette meg, de a Jobbik történetét ismerve nincs meglepve, ugyanolyan, mint a többi ellenzéki párt, amelyek lenézik az embereket. A Jobbik nem riad vissza attól sem, hogy durván sértegesse a magyarokat - mondta Hidvéghi Balázs, hozzátéve: így nem lehet sem tiszteletet kiérdemelni, sem politikai támogatást szerezni, de ez legyen a Jobbik problémája.Kijelentette: éles politikai viták lehetnek a pártok között, de politikusok sértő módon a választópolgárokról nem beszélhetnek.