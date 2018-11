Orbán: a visegrádi csoport jelenti Európa jövőjét

A visegrádi csoport jelenti Európa jövőjét - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő a Barrandov cseh kereskedelmi televízióban péntek este sugárzott interjújában.A miniszterelnök ezt azzal indokolta, hogy a visegrádi országokban a gazdasági növekedés üteme kétszer akkora, mint az európai uniós átlag, és jelenleg a visegrádi csoport az összeurópai gazdasági növekedés motorja."A V4-ek sikeres térség. Bízom abban, hogy ami jó a V4-nek, az jó egész Európának is" - mondta a kormányfő, aki pénteki hivatalos csehországi látogatása alkalmával nyilatkozott a Barrandov televíziónak.A visegrádi csoport esetleges bővítésének felvetését Orbán "nehéz kérdésnek" minősítette és kifejtette: a magyar álláspont az, hogy meg kellene őrizni a csoport jelenlegi formáját, de érdemes "speciális kapcsolatokat" kiépíteni a szorosabb együttműködés iránt érdeklődő országokkal."A migrációs ügy valójában a demokrácia kérdése is, mert a migránsok befogadásával megváltozik az érintett államok karaktere" - mutatott rá a magyar kormányfő a migrációs problémákat firtató kérdésekre adott válaszában.Szerinte Európa jelenleg két táborra oszlik ebben a témában: az egyik országcsoport befogadná a migránsokat, és elfogadja, hogy fokozatosan megváltozzon az ország karaktere, míg a másik csoport, amelybe Magyarország és Csehország is tartozik, ezt nem hajlandó elfogadni, s védeni akarja az európai kultúra hagyományos, keresztény értékeit.A miniszterelnök szerint Európában jelenleg hatalmi harc folyik, s a jövő májusi európai parlamenti (EP-) választások nagyon fontosak, mert Európa jövőjéről kell dönteni.A magyar kormány nem kívánt az emberek feje felett dönteni, ezért kikérte véleményüket, s annak figyelembe vételével politizál. "A migráció nemzetbiztonsági kérdés is, és én a magyar emberek biztonságát nem engedem veszélyeztetni" - fejtette ki a miniszterelnök.Orbán Viktor elmondta: Andrej Babis cseh kormányfőben jó partnerre talált, akinek érdekes gondolatai vannak és akivel nagyon jól együttműködnek a V4-ek érdekeinek érvényesítésekor az Európai Unióban.Magyarország és Csehország kapcsolata "több mint szövetségesi, baráti" - jelentette ki Orbán Viktor az interjúban, s leszögezte, hogy Budapestnek érdeke a minél szorosabb magyar-cseh együttműködés.