Orbán: a magyar gazdáknak vasárnap nemet kell mondaniuk a bevándorlásra - videó, fotók

- mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Fejér megyei Mezőfalván, a III. NAK szántóföldi napok és agrárgépshow rendezvényén.A magyar gazdáknak ezért most vasárnap nemet kell mondaniuk a bevándorlásra - jelentette ki a kormányfő a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (Megfosz) kétnapos eseményének megnyitóján.Nem olyan emberekre van szükség, akik Brüsszelt képviselik Magyarországon, hanem olyanokra, akik Magyarország érdekeit képviselik Brüsszelben - fogalmazott.Ha nem sikerül, Brüsszelből központi parancsra fogják szervezni a migrációt - mondta, hozzátéve: Brüsszelben újra és újra készülnek tervek arra, hogy Európát kevert népességű kontinenssé tegyék.Ezzel kapcsolatban azt ígérte, hogy a kormány csak olyan szabályozást támogat, amely nem teszi lehetővé a magyar termőföld jogi státuszának megváltoztatását.A miniszterelnök arról is beszélt, hogy kemény tárgyalásokra számít mind Brüsszelben, mind Magyarországon az agrárerőforrások eloszlásáról a kis-, a közepes és a nagyvállalatok között. Álláspontja szerint nem szabad úgy szétosztani a forrásokat, hogy ne maradjon elég lehetőség a kicsi és a közepes agrárszereplőknek, rájuk kell helyezni a támogatások súlypontját.Orbán Viktor beszédében köszönetet mondott a gazdáknak, hogy az elmúlt években folyamatosan, kiszámíthatóan és nagy erővel támogatták a polgári kormányt, és a nehéz pillanatokban is ott álltak mögötte.Szavai szerintKitért a kormány falufejlesztési programjára is, amely szerinte egy jelzés arról, hogy a magyar mezőgazdaságnak és természetes közegének is van jövője.A magyar és az európai gazdaság helyzetét értékelve közölte, elég erősnek látja a magyar gazdaságot ahhoz, hogy az európai viharfelhők ellenére megvédjék a fejlődés lehetőségét. Jakab István , az Országgyűlés alelnöke, Magosz-elnök azt mondta, a mezőfalvai szántóföldi napokon a világ legkorszerűbb technológiája és a tettre kész gazdatársadalom sorakozik fel. A rendezvény azt is üzeni, hogy a klímaváltozásra érdemi választ kell adni például korszerű vízgazdálkodással - tette hozzá. Ő is beszélt arról, hogy a vasárnapi választáson mindenkinek ott kell lenni, "mert ezen múlik a jövőnk".Harsányi Zsolt, a Megfosz elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a hosszú távú sikerekhez nagyon fontos a mezőgépész-utánpótlás, a képzett fiatalok, akik megfelelően karban tartják a mezőgazdasági gépeket.Győrffy Balázs, a NAK elnöke azt mondta, a gazdák alapvetően nem érnek rá fesztiválozni, de szükségük van arra, hogy naprakész információik legyenek a korszerű technológiákról, ezért kezdeményezték a Közép-Európában is egyedülálló szántóföldi napok rendezvényét, vagyis azt "a gazdák igénye szülte".- hangoztatta, hozzáfűzve: a magyar az egyik leggyorsabban fejlődő mezőgazdaság az EU-ban, de ez csak akkor tartható fenn, ha nem válnak valóra az uniós agrárforrások elvonására vonatkozó tervek, amelyek ellen petíciót indított a NAK és a Magosz.A NAK és a Megfosz közös eseménye az ország legnagyobb szántóföldi rendezvénye, ahol két napon át várják az agrárszakma iránt érdeklődőket például gépshow-val, erdészeti konferenciával, növénytermesztés-technológiai bemutatóval és gazdálkodói kerekasztallal.