Orbán: a keresztény kultúra közös alap a Zöld-foki Köztársasággal

- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Zöld-foki Köztársaság fővárosában, Praiában, sajtótájékoztatón.Kétnapos látogatása során az Orbán Viktor vezette magyar delegációt fogadta Ulisses Correia e Silva kormányfő, Olavo Correia miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter és Luís Filipe Tavares külügyekért és közösségekért felelős miniszter.Orbán Viktor elmondta: a Zöld-foki Köztársaság miniszterelnökével együtt vannak a kereszténydemokrata internacionáléban, annak mindketten alelnökei. Azt mondta, amikor a miniszterelnökkel Budapesten találkozott, rájöttek, hogy a keresztény kultúra, amelyben nevelkedtek, lehetővé teszi, hogy egymástól több ezer kilométerre is hasonlóan lássák a világot."Európában ez be is van tiltva" - fogalmazott, hozzátéve: "ott identitáskérdésekről nem lehet ilyen nyíltan beszélni, más világ van".A magyar kormányfő közölte:Ezen túlmenőn két területen kötöttek együttműködési megállapodást: az egyik a gazdaság, a másik az oktatás.A gazdasági együttműködés keretében létrejön a két ország között egy vegyesbizottság - közölte Orbán Viktor, aki ennek kapcsán megjegyezte: Magyarország a világ országai között a népességet tekintve a 88. helyen van, exportját tekintve pedig a 34. helyen.Vagyis Magyarország globális méretekben is figyelemre méltó export-import tevékenységgel rendelkezik - közölte a magyar kormányfő, hozzátéve: hisz abban, hogy a kereskedelem, a beruházások az emberek jólétéhez járulnak hozzá.A megállapodás értelmében 35 millió euróból létrehoztak egy kötött segélyhitelprogramot, amelyet a Zöld-foki Köztársaság mezőgazdaságának, vízgazdálkodásának fejlesztésére fordítanak. Egy 15 millió eurós magánhitel lehetőségét is megnyitották, hogy a két ország vegyes vállalatokat hozhasson létre.A kormányfő elmondta:"Így próbálunk barátokat gyűjteni a világban" - tette hozzá Orbán Viktor, aki elmondta, a Zöld-foki Köztársasággal kötött megállapodás keretében tíz ösztöndíjas megy Magyarországra.Ezen felül szívesen fordítanak pénzt arra is, hogy a Kodály-módszert népszerűsítsék a Zöld-foki Köztársaságban - közölte a miniszterelnök.