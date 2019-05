Orbán-Fromager találkozó: a magyaroknak joguk van megvédeni a határaikat

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és az Aid to the Church in Need (ACN, Segítséget a szükséget szenvedő egyháznak) katolikus jószolgálati világszervezet franciaországi szervezetének igazgatója, Marc Fromager (b2) találkozója a Karmelita kolostorban 2019. május 22-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs