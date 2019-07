Orbán-Bach találkozó: Budapest elismert sportfőváros

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Thomas Bach találkozója a Karmelita kolostorban 2019. július 18-án.

Fotók: MTI

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) fennállásának 125. évfordulójáról és a nemzetközi sportvilág legfontosabb kérdéseiről egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök és Thomas Bach, a NOB elnöke csütörtökön a Karmelita kolostorban - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan , a miniszterelnök sajtófőnöke.A NOB elnöke, aki maga is tőröző olimpiai bajnok, a budapesti vívó-világbajnokság megnyitójára érkezett Budapestre. A megbeszélésen, melyen részt vett Fürjes Balázs , Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is, a miniszterelnök gratulált Thomas Bachnak ahhoz, hogy az általa vezetett szervezet június végén fennállásának immár 125. évfordulóját ünnepelhette, és ez alkalomból átadták a NOB új, modern székházát, az Olimpiai Házat a svájci Lausanne-ban. Orbán Viktor emlékeztetett: a szervezet alapítói között magyar ember is volt, Kemény Ferenc, az azóta eltelt időszakban pedig nyolc magyar tagja volt a bizottságnak.Thomas Bach elismerését fejezte ki a budapesti nemzetközi sportesemények sikeréért. A megbeszélesen elhangzott: Budapest mára vitathatatlanul a világ egyik legjelentősebb sportfővárosa lett, köszönhetően a magyar sport sikereinek, a magyarok sportszeretetének, valamint annak, hogy Budapest mindig jó házigazda; Európa kellős közepén könnyen megközelíthető bárhonnan, Magyarország pedig a világ egyik legbiztonságosabb országa.