Nyolcszoros a túljelentkezés az iskolakert-programra

Az iskolakert-fejlesztési programra nyolcszoros a túljelentkezés, és az Iskolakertekért Alapítvány szerint nem elegendő eszközökkel ellátni egy kezdő iskolakert-építő csapatot, szükség van a jó gyakorlatok átadására is, amit a programba épített pedagógusképzés biztosít majd - írta a Magyar Idők hétfőn.



Az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját iskolakert kezdeményezéseik összehangolására indított iskolakert-fejlesztési programja első részeként januárban kezdődött az alapozó alprogram, amely külön kategóriában támogatja a 2018 őszén útjára indított Földforgatók kísérleti programba bevont iskolákat is - ismerteti a lap. A program második részeként iskolakerti tematikus modulokat dolgoztak ki, hogy minél több intézmény megtalálja a saját pedagógiai céljainak és helyzetének megfelelő lehetőségeket.



Mátyás Izolda, az Iskolakertekért Alapítvány munkatársa elmondta: minden kert esetében helyszíni mentorálást biztosítanak az ökológiai szemléletű kertfenntartás érdekében, valamint a pedagógiai programba való beépíthetőség és a szervezés terén. Nemcsak kezdő, hanem haladó iskolakert-építőknek is nyújtanak támogatást, akik országos program nélkül, lelkesedésből és önerőből kezdték el létrehozni kertjeiket.



Az országban jelenleg 1118 iskolakert működik, a köznevelési feladatellátási helyek körülbelül nyolc százalékában kertészkednek a gyerekekkel - írta a Magyar Idők.