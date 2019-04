Novák Katalin: Magyarország a saját erejéből szeretne gyarapodni

Magyarország hisz abban, hogy a saját erejéből is a gyarapodás útjára léphet és fiatalodó nemzet lehet belőle - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, a Családbarát fordulat Európában című konferencián. Novák Katalin - a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által szervezett kétnapos tanácskozás megnyitóján - azt mondta, egyre nagyobb problémát jelent, hogy a társadalom elöregszik, a fiatalok pedig nem vállalnak elég gyereket, illetve nem annyit vállalnak, amennyit szeretnének.Magyarország erre a problémára próbál választ adni 2010 óta a családok támogatásával és a kormányzás minden területén megjelenő családbarát szemlélettel, mert hisz abban, hogy saját erőből is meg lehet erősödni és gyarapodni - emelte ki az államtitkár.Közölte, Magyarország ma már kétszer akkora összeget fordít családtámogatásra mint 2010-ben, és élen jár a 4,8 százalékos GDP-arányos ráfordítással is.A magyar családpolitika a választás szabadságáról szól, mindenki szabadon dönthet, hogy alapít-e családot, ha igen, mikor teszi ezt meg, hány gyereket vállal, a gyerekek mellett a főállású anyaságot vagy apaságot választja, esetleg visszatér a munka világába - mondta Novák Katalin. Hozzátette, ennek is köszönhető, hogy 20 éve nem látott szinten volt tavaly a gyerekvállalási kedv és a házasságkötések száma.Novák Katalin - a migrációra utalva - azt mondta, Európa válaszút előtt áll. A népesedési problémára Nyugat-Európában egyszerűbb, csak rövid távú sikerrel kecsegtető, hosszú távon katasztrofális következményekkel járó megoldásokat keresnek. Magyarország hosszú távon gondolkodik, a nehezebb utat választja, amelynek eredményeként azonban Európa egy gazdaságilag erős, fiatalodó kontinens lehet.A május 26-i európai parlamenti választáson pedig az emberek arról is dönthetnek, hogy melyik utat válassza Európa - jegyezte meg az államtitkár.Kazimierz Kuberski lengyel családügyi miniszter-helyettes előadását azzal kezdte, hogy országának kormánya a fentiekkel megegyező diagnózist állított fel és elsődleges céljának tekinti a demográfiai helyzet javítását.Kiemelte, ebben a folyamatban a családok segítését tartják a legfontosabbnak. A lengyel politikus szintén úgy vélekedett, hogy a náluk élő családok többsége sok gyermeket tervez, azonban sokszor már az első gyermek tervezésekor, illetve megszületésekor olyan költségekkel találkoznak, amelyek eltántorítják őket a további gyermekvállalástól.A lengyel kabinet éppen ezért számos formában próbálja ösztönözni a családalapítást, ezért vezette be a minden gyermek után járó rendszeres pénzügyi támogatást, továbbá ezért igyekszik csökkenteni a mélyszegénységet, valamint számos kedvezményt biztosítani a három vagy több gyermeket vállaló szülőknek.Radka Maxová, a cseh parlament felsőházának tagja az országában készített felmérésekre hivatkozva elmondta, a családvállalásban elsősorban az életszínvonal, az anyagi lehetőségek a döntőek. A politikus jellemzőnek nevezte, hogy társadalmukban a nők annyira elhúzzák az első gyermek vállalását, hogy később sokszor nem marad idejük további gyermekeket szülni.Hangsúlyozta, a cseh kormány minden társadalmi réteg és korosztály számára kínál családtámogatási lehetőségeket. Radka Maxová példaként említette azt az új, államilag támogatott hitelprogramot, amellyel a fiatalok lakáshoz jutását kívánják biztosítani.