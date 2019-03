Novák Katalin: a Fidesz önként döntött kapcsolatai felfüggesztéséről az Európai Néppárttal

Önkéntesen döntöttünk arról, hogy az európai parlamenti választásokig hátralévő időszakban felfüggesztjük a kapcsolatainkat az Európai Néppárttal, és megvárjuk, milyen irányt vesz az a folyamat, amely egy támadássorozatot jelentett Magyarország ellen - jelentette ki az MTI-nek csütörtökön Párizsban Novák Katalin, a Fidesz külügyekért felelős alelnöke.A politikus az Országgyűlés háromfős delegációjával tett látogatást a francia fővárosban a francia szenátus francia-magyar baráti tagozatának meghívására. Novák Katalin szerint a Herman Van Rompuy, az Európai Tanács korábbi elnöke által vezetett úgynevezett bölcsek tanácsa - amely igyekszik tényszerűen megismerni a magyar döntések hátterét, és értékelést készít - esélyt ad arra, hogy nagy tapasztalattal rendelkező, komoly politikusok "hitelesebben értékeljék a Fidesznek a tevékenységét, illetve Magyarországnak a helyzetét".A Fidesz alelenöke emlékeztetett arra, hogy az ő vezetésével magyar részről is feláll egy "bölcsek tanácsa", amelynek tagjai Varga Judit, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára és Szájer József, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. A testület rendszeresen egyeztetni fog a néppárttal és segíteni fogja "a tisztánlátásukat", valamint valamint a magyar képviselők felmérik, hogy "hogyan alakul Európa a választások után , illetve milyen lehetőségeink lesznek arra, hogy a lehető leghatékonyabban képviseljük a magyar emberek érdekeit" - mondta a Fidesz alelnöke.Novák Katalin úgy értékelte, hogy az Európai Néppárt szerdai ülésén "13 pici néppárti tagpárt" megtámadta a Fideszt és a kizárását követelte."Azt tapasztaltuk, hogy a Néppártban már vannak olyanok, akik egészen eltávolodtak a kereszténydemokrata értékektől, nem Európa biztonságáról és a keresztény kultúra megőrzésének fontosságáról beszéltek, hanem sokkal inkább baloldalra tolódó értékeket közvetítettek és ezeket próbálták rajtunk számon kérni" - fogalmazott."Számunkra az a fontos, hogy a Néppárton belül a lehető legsikeresebb kampányt folytassuk az elkövetkező két hónapban az európai parlamenti választások előtt, annak érdekében, hogy minél többen vegyenek részt azokon Magyarországon, hiszen csak így tudják alakítani Európa jövőjét" - hangsúlyozta Novák Katalin, emlékeztetve arra, hogy az EP-választásokon fog eldőlni, hogy mely pártcsaládok tudnak a jövőben megerősödni."Mi azért dolgozunk, hogy Európa a jövőben is egy biztonságos hely legyen, ahol a keresztény értékek a jövőben is értékek maradnak és ezeket tiszteletben tartjuk, megőrizzük" - mondta. Franciaország-Magyarország-diplomácia-parlamentPárizsban folytatott tárgyalásairól szólva Novák Katallin - aki az Országgyűlés Magyar-Francia Baráti Csoportjának elnöke - az MTI-nek elmondta: Sikerült eloszlatni a francia szenátorok aggodalmait Magyarországgal kapcsolatban. Valamennyi parlamenti párthoz tartozó, Magyarország iránt érdeklődő szenátorral volt lehetősége a küldöttség tagjaként találkoznia, és "ez esélyt ad arra, hogy valódi tényeket ismertessünk meg egymással, és a kérdésekre tényszerű válaszokat adjunk, valamint lássuk, hogy melyek azok a kérdések, amelyek foglalkoztatják franciákat" - mondta a képviselő."Azt tapasztaltam, hogy nagyon barátságosan közelítenek felénk, megértéssel és érdeklődéssel követik a magyarországi eseményeket" - hívta fel a figyelmet. "Az ellentétes párszövetségbe tartozó szentárok részéről ugyanakkor kritikus kérdések is érkeztek, de érezhetően sikerült az aggodalmat eloszlatni" - tette hozzá."Látszik, hogy a francia média félretájékoztatásának az áldozatai, és nem valós tapasztalataik vannak" - hangsúlyozta Novák Katalin, hozzátéve: a francia szenátorok viszont nem tudták teljesen megnyugtatni a magyar delegációt a francia kormány- és elitellenes úgynevezett sárgamellényes tüntetők hétről hétre folytatódó megmozdulásairól, amelyek "nagyon sok erőszakot szülnek". "Ez a francia embereket is aggodalommal tölti el, és várják a megoldást a problémára" - mondta Novák Katalin.A Fidesz alelnöke megbeszélést folytatott Christian Jacobbal, a Republikánusok frakcióvezetőjével és Laurent Wauquiez pártelnökkel is. Novák Katalin megköszönte, hogy számíthatnak egymásra, és megállapodtak, hogy a jövőben is szorosan együtt dolgoznak. A republikánusok is kiemelten fontosnak tartják a határvédelmet és a migráció veszélyei elleni védekezést.Csöbör Katalin, a baráti tagozat alelnöke arról tájékoztatta az MTI-t, hogy hatékony és eredményes megbeszélést folytatott Valérie Gomez-Bassac-kal, a kormányzó Köztársaság lendületben képviselőjével, akivel a gazdasági, agrár- és határvédelmi politika francia-magyar együttműködési lehetőségeit vitatták meg.