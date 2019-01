Novák: a kormány folytatja a bölcsődék fejlesztését

A bölcsődék működtetéséhez adott magasabb támogatás, a férőhelyek számának bővülése és a gyermeknevelők nagyobb anyagi megbecsülése jelentik az alapját kormány bölcsődefejlesztési programjának, mely az elkövetkezendő években is folytatódik - mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szerdán Komáromban, a 300 millió forintért felújított Aprótalpak Bölcsőde átadásán. Novák Katalin kiemelte, a jövő év végére minden településen, ahol legalább 40, három év alatti gyermek él, vagy öt olyan család, ahol igénylik a szülők a bölcsődét, az önkormányzatoknak létre kell hozni az intézményt.A politikus hozzátette, a feladathoz a kormány a forrásokat is biztosítja.A felsőfokú gyermekgondozók bekerültek a pedagógus életpályamodellbe, ezzel fizetésük átlagban ötven százalékkal emelkedett és a többi dolgozó is jelentős bérfejlesztéshez jutott - ismertette Novák Katalin. Czunyiné Bertalan Judit (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője elmondta: az Aprótalpak Bölcsődében és egy tagintézményében szigetelték az épületet, új nyílászárókat építettek be, korszerűsítették a fűtést és megújultak az udvarok is. Az összesen háromszázmillió forintos beruházásból az önkormányzat önerőből százmillió forintot biztosított. Molnár Attila (Fidesz-KDNP) polgármester Komárom családbarát intézkedéseit sorolva kiemelte, hogy támogatják az első házasokat, a diákok és a kismamák ingyen használhatják a tömegközlekedést, felmenő rendszerben minden gyermek úszásoktatáson vesz részt, valamint a város összes bölcsődése és óvodása térítésmentesen étkezhet. Popovics György (Fidesz-KDNP), a megyei közgyűlés elnöke szólt arról, hogy a megye hamarosan félmilliárd forintos pályázatot hirdet, amelyből kis települések alapíthatnak bölcsődéket.