Novák: a családok éve után tovább erősödhet a családbarát Magyarország

A családok éve után is tovább erősödhet a családbarát Magyarország, "a lendület tovább tart", és továbbra is kiemelt kormányzati cél, hogy eltüntessék a fiatalok életkezdése, családalapítása előtt álló akadályokat - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Novák Katalin a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által szervezett, a budapesti Kopp Mária intézetben tartott konferencián közölte, idén kiemelten kívánnak foglalkozni az apák családban betöltött szerepével. Fontos családpolitikai témának mondta még a gyermekek védelmét és a fiatalok életkezdésének támogatását.Ez utóbbira utalva kitért a családvédelmi nemzeti konzultációra, melyre csaknem 1,4 millióan adtak választ. Közölte, napok kérdése, hogy az értékelés befejeződjön, ekkor állnak majd ki a pontos eredményekkel, melyekkel a kormányzat nem csak felhatalmazást, hanem "házi feladatot" is kap.A Családszervezetek VI. Konferenciáján megjelentek előtt Novák Katalin azt hangoztatta, a cél az, hogy Magyarország ismét egy gyarapodó, fiatalodó nemzet lehessen, és ebben a kormány továbbra is partnerként számít a hasonló célokat kitűző szervezetekre. Felidézte, tavaly 1500-nál több, például a családszervezetek által szervezett programhoz adtak támogatást, és ezeken a rendezvényeken több százezer embert tudtak "megmozgatni".Szerinte a családszervezeteknek is köszönhetően az elmúlt nyolc évben egyre közelebb kerültek a "családbarát Magyarország" céljához.Az államtitkár elmondta, idén a különböző családtámogatásokra több mint 2 ezer milliárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben, ez az összeg 2010 óta megduplázódott. Soha ennyi forrás nem volt még otthonteremtésre, családi adókedvezményre - fűzte hozzá.Novák Katalin felsorolta a családok évében bevezetett támogatási formákat, ezek között - meghatározott esetekben - a jelzáloghitelek csökkentését, a diákhitelek felfüggesztését, vagy teljes eltörlését.Emelkedett a kétgyermekesek családi adókedvezménye, bevezették az ingyenes nyelv-, illetve Kresz-vizsga lehetőségét, a nagycsaládosok és a kétgyermekesek számára 15 millió forintra bővítették a csok-hoz kapcsolódó hitellehetőséget, továbbá a két gyermekeseknél megnyitották a 10 millió forintos hitelt - sorolta.Novák Katalin ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy minden támogatás annyit ér, amennyien tudnak róla, ahányan igénybe tudják venni. A családszervezeteket ezért arra kérte, segítsenek abban, hogy ezeket a lehetőségeket minél több fiatal megismerhesse.Az államtitkár kitért a családi élet szépségeit bemutató a "szülőnek lenni kaland" című reklámfilmekre is, melyeknek szerinte a legfontosabb eredménye az, hogy a fiatalok elkezdtek beszélni a témáról, és így megtalálhatják saját válaszaikat.