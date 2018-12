Novák: 2019-ben is folytatódik, és bővül az otthonteremtési program

December 1-jétől már a kétgyermekes családok is igénybe vehetik a 10 millió forintos kamattámogatott hitelt, és 10-ről 15 millió forintra emelkedett a nagycsaládosok által felvehető, kamattámogatott hitel összege. A hitelt garantált évi 3 százalékos kamattal lehet felvenni.

Jövőre is folytatódik, és bővül az otthonteremtési program - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságpolitikáért felelős államtitkára szombati budapesti sajtótájékoztatóján. Novák Katalin a XI. kerületi Tulipános játszótéren tartott tájékoztatóján emlékeztetett arra: 2015-ben indították az otthonteremtési programot, és eddig több mint 92 ezer családnak tudtak segíteni.Magyarországon az emberek saját tulajdonú otthonban szeretnének élni, ebben nyújtanak támogatást - tette hozzá. Kiemelte: jövőre nemcsak folytatódik a program, hanem a bővülésére is számítani lehet. A jövő évi költségvetésben 242 milliárd forint áll rendelkezésre otthonteremtésre, ez minden eddiginél magasabb összeg.Ha valaki gyermeket vállal vagy nevel, segítséget kaphat az otthonteremtéshez - mondta az államtitkár. Kitért arra: az otthonteremtési program kiemelt eleme a családi otthonteremtési kedvezmény (csok). Eddig 92 ezer család részesült ebben, csaknem 400 ezer ember.Novák Katalin a lakásépítéssel kapcsolatban beszélt arról is, hogy meghosszabbították a kedvezményes áfakulcs igénybevételének lehetőségét. Az 5 százalékos kedvezményes áfakulcsot azokra az ingatlanokra is alkalmazni lehet, amelyeknek november 1-ig már megvolt az építési engedélyük vagy építését bejelentették. Hangsúlyozta: mindenki számíthat arra, hogy 2019 is a családbarát kormányzásról szól, és folytatódik az otthonteremtési program.