Nézőpont Intézet: rosszul járna az ellenzék egy közös listával

A Jobbikkal szimpatizálók egyharmadát és a baloldali szavazók egyötödét elvesztené közös európai parlamenti listaállítás esetén az ellenzék - derül ki a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásaiból, amely eredményeit pénteken közölték az MTI-vel.



A kutatásban az áll, a Fidesz-KDNP 54, a Jobbik 14, a baloldali pártok pedig összességében 26 százalékot szereznének abban az esetben, ha mindenki külön listát indítana. Közös listaállítás esetén azonban változna a helyzet: a Fidesz-KNDP 60, a szivárványkoalíció pedig 33 százalékot érne el.



A jobbikosok 33 százaléka, a baloldali pártok szimpatizánsainak pedig 20 százaléka nem szavazna egy teljes körű ellenzéki összefogásra.



A lemorzsolódás egyik fő indoka - a Nézőpont Intézet szerint - valószínűleg, hogy Gyurcsány Ferenc elutasítottsága a magyarok körében továbbra is kiemelkedően magas, 73 százalékos. Ezzel továbbra is ő a legnépszerűtlenebb magyar politikus.



Mint írták, a Fidesz-KDNP 13 helyett 14, az ellenzéki pártok - a Demokratikus Koalíciótól a Jobbikig - 8 helyett 7 mandátumot szereznének egy most vasárnap esedékes EP-választáson abban az esetben, ha a közös listaállítás mellett dönt az ellenzéki oldal.