Nézőpont: a családpolitikai akcióterv mellett kétharmados többség áll

A felmérés - amelyet a 2019. február 10-i évértékelőt követően 541 ember megkérdezésével készítettek - adatai szerint a bejelentett családpolitikai intézkedéseknek az emberek túlnyomó többsége, 63 százaléka örül, még a kormányellenesek 40 százaléka is.



Kiemelték, hogy a magyar kormány bevándorlásellenes álláspontja esetében legalább olyan széles társadalmi konszenzus van, mint a családbarát intézkedések terén. A friss adatok alapján az is látszik, hogy az emberek 64 százaléka annak sem örülne, ha az Európai Unió valóban újból elővenné a kötelező betelepítési kvóta ügyét az EP-választások után, ahogy arra a kormányfő is utalt az évértékelőben - írták.



Mint írták, Orbán Viktor hosszan beszélt arról, hogy a magyar ellenzék saját magát járatja le az utóbbi időben. A kérdésben véleményt alkotó magyarok többsége (53 százalék) szerint sem komolyan vehető a magyar ellenzék, még a kormányellenesek 27 százaléka is komolytalannak tartja az ellenzéki pártok utolsó pár hónapos akcióit - tudatta a Nézőpont.