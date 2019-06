Nemzeti összetartozás napja - Potápi: az elmúlt 100 év bizonyította, hogy a magyarság meg akar maradni

A trianoni békeszerződés óta eltelt mintegy 100 év bizonyította, hogy az ország és a magyarság is meg akart maradni - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden, a nemzeti összetartozás napján az M1 aktuális csatornán.



Az államtitkár emlékeztetett, 99 évvel ezelőtt írták alá a Nagy-Trianon palotában az országra erőltetett békeszerződést. Magyarországot ezzel tönkre akarták tenni katonailag, gazdaságilag, társadalmilag, szociálisan és politikailag - tette hozzá.



Az elmúlt 100 évre egy jó válasz az összetartozás napja és konkrétan az idei ünnepség, amikor a Kossuth téren mintegy 7000 gyermek énekli el közösen a Kézfogás című dalt. De az egész világon megemlékezéseket tartanak a magyarok ezen a napon - mondta.



Az államtitkár szerint az ünnep alkalmat teremt arra, hogy az elmúlt évtizedekben a magyarsággal történt sikereket is bemutassák. Ezekből "merítkezve" el lehet mondani, hogy bár a 20. század a magyarság szempontjából egy vesztes évszázad volt, de a 21. egy egyre inkább erősödő magyarságról fog szólni - tette hozzá.



Az államtitkár a Kossuth rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában reményét fejezte ki, hogy a határon túli magyarság is mind jobban érzi, a 2010-es kormányváltás radikális változást hozott a nemzetpolitikában - például a kettős állampolgárság miatt.



A törvény 2010-es megszületése óta több mint 1 millió 50 ezer magyar kaphatott állampolgárságot - fűzte hozzá.



Korábban írtuk:

Fidesz: Magyarország azóta erősödik, amióta felismerte a nemzeti összetartozás erejét



Magyarország azóta erősödik, amióta felismerte a nemzeti összetartozás erejét - közölte a Fidesz kedden, a nemzeti összetartozás napján az MTI-vel.



Emlékeztettek: a 2010-ben megalakult Országgyűlés egyik első döntése volt, hogy a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét, a trianoni békediktátum aláírásának napját.



"Ezzel szimbolikusan is hátat fordítottunk annak a Gyurcsány-korszaknak, amely nem tekintette a nemzet részének a külhoni magyarokat és gyűlöletkampányt folytatott ellenük" - fogalmaztak a közleményben, megjegyezve, hogy "Gyurcsányék a nemzeti összetartozás napjának bevezetését sem szavazták meg".



Hangsúlyozták: Magyarország azóta erősödik, amióta felismerte, és a mindennapok részévé tette a nemzeti összetartozás erejét gazdasági, szellemi és minden értelemben.



Az erős nemzeti összetartozásra minden eddiginél nagyobb szükség van, mert a bevándorláspártiak - köztük a Gyurcsány vezette ellenzék - célja a nemzetek Európájának felszámolása, a nemzeti szuverenitás és a nemzeti identitás gyengítése, és egy új kevert népességű Európa létrehozása - magyarázták.



"Mi azonban szeretnénk megőrizni Magyarországot a magyarok országának, minden magyar hazájának, éljenek akár a határon túl, vagy bárhol a világon" - fűzték hozzá a közleményben.