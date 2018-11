Németh Szilárd: a migrációs veszély nem múlt el

A migrációs veszély nem múlt el - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Németh Szilárd%_ elmondta: a magyar és európai titkosszolgálatok jelentése alapján a Balkánon több mint 70 ezer ember áll készen, hogy az Európai Unió területére lépjen. Ráadásul látható, hogy a migránsok között hatalmas a feszültség - jegyezte meg.



Az államtitkár közölte: készen állnak arra, hogy a veszélyeztetett határszakaszra akár több ezer katonát vezényeljenek ki. Ennek begyakorlására rendeltek el 72 órás készenléti gyakorlatot a 175 kilométeres szerb-magyar határszakaszon. A gyakorlaton 2300 katona vesz részt 310 technikai eszközzel, köztük harci járművekkel, rohamcsónakokkal, helikopterrel.



Németh Szilárd kérdésre válaszolva elmondta: a szerda reggeli jelentés szerint elérték a készenléti szintet, a gyakorlat megkezdődött, péntek este kezdik meg a visszatelepítést.



A katonák és rendőrök részvételével tartandó gyakorlat célja a határvédelmi feladatokba bevont katonai alakulatok felkészültségének, a logisztikai támogatás gördülékenységének ellenőrzése, a feladattal összefüggő katonai képességek gyakorlása, valamint a rendőri erőkkel kialakított együttműködés szinten tartása - közölte.



Magyarország szuverenitásának és a magyar emberek biztonságának legfőbb garanciája a Magyar Honvédség - emelte ki az államtitkár, megjegyezve: napjainkban tíz-húsz-harminc ember próbálkozik naponta illegálisan belépni az országba, nem ostromolják tízezrek a határt. Magyarország bebizonyította, hogy a migráció szárazföldön megállítható. Magyarország sikeresen megvédte a keresztény nemzeti kultúrát, és mindeközben nemzetközi jogi kötelezettségeinek is maximálisan eleget tett - jelentette ki.



Németh Szilárd úgy fogalmazott, hogy a Soros György által finanszírozott bevándorláspárti politika "szinte virágkorát éli", olyan erős képviselői vannak, mint az Európai Bizottság jelenlegi vezetői és az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Az államtitkár szerint ennek bizonyítékai a migránskártyák, a migránsvízum és a kötelező kvóták terve is, a határvédelem jogát pedig el akarják venni a nemzetállamoktól.



A fideszes politikus szerint a helyzet "csak fokozódni fog", hiszen jövő májusban Európai parlamenti (EP-) választások lesznek. Ennek legfőbb tétje, hogy a "Soros által finanszírozott migránspárti erők" vagy az erős nemzetekben hívő Európa-pártiak kapják meg a felhatalmazást az európai polgároktól.



Németh Szilárd kiemelte: továbbra is kitartanak amellett, hogy magyar Magyarországot és európai Európát szeretnének.



Az elmúlt három évben a műszaki, a jogi és az élőerős határvédelemnek köszönhetően Európa legjobban őrzött schengeni határa lett a déli határszakasz, Magyarország pedig Európa egyik legbiztonságosabb országává vált. Hogy ez így is maradjon, tovább kell erősíteni és magyar kézben kell tartani a határvédelmet. Magyarország soha nem fog lemondani határőrizeti jogáról, mert ez az ország biztonságának kulcsa - jelentette ki az államtitkár.