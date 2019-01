Nem vesz részt az EP-vitán a kormány

Az újabb vita Magyarországról az Európai Parlamentben (EP) minden indokot nélkülöz, és a kormány nem vesz részt rajta - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatóján.A tárcavezető a Kormányinfón hangsúlyozta: a jelenlegi EP megbízatása májusban lejár, ez egy "kifutó széria". Magyarország célja, hogy az EU intézményeiben - így az EP-ben és az Európai Bizottságban - a mostani bevándorláspárti többség helyén bevándorlásellenes többség jöjjön létre, és ennek kulcsfontosságú eleme az EP-választás - mondta.A miniszter szerint az EP múlt héten hozott döntése leleplezi a szándékokat, amelyeket a bevándorláspárti többség képvisel, hiszen megháromszoroznák azoknak az NGO-knak a támogatását, amelyek a bevándorlást segítették az elmúlt időben.A jogállamiság kérdése csak ürügy, annak szankcionálása, hogy Magyarország elsőként tette nyilvánvalóvá: nem fogad be bevándorlókat és a migráció helyett családpolitikai intézkedésekkel orvosolja a demográfiai kihívásokat - jelentette ki Gulyás Gergely.Leszögezte: "a kormány a szerződések talaján áll". Az EU-tagság Magyarország érdeke, de a szerződéseket azért írtuk alá, hogy olyan közösséghez csatlakozzunk, ahol a jog érvényesül, és a szerződések az irányadók, azonban ma az EP a döntéseivel túl kíván lépni a szerződéses kereteken, hogy új formákat találjon a bevándorlás támogatására - fogalmazott. Megjegyezte: vizsgálni kell azt, hogy Európában az intézmények milyen formában kényszeríthetők, hogy a szerződések keretei között maradjanak.Gulyás Gergely zsarolásnak nevezte, hogy jogállamisági kérdéseket költségvetési kifizetésekkel akarnak összekötni. A költségvetést egyhangúsággal fogadja el a tanács, így az ilyen javaslatok meg fognak bukni - vélte.Kérdésre elmondta: Soros György úgy lett része a bevándorlásról folytatott vitának, hogy publikálta a terveit, és a kormány erre adott választ. Soros György csak ebben a ciklusban 21 alkalommal találkozott az Európai Bizottság különböző vezetőivel - közölte. Úgy vélte, ez illegitim, minden politikai hatalom nélküli befolyásolási kísérlet, amelynek tartalmával aztán megegyezik a bizottság politikája.George Birnbaum amerikai politikai tanácsadónak a Soros-kampányról szóló nyilatkozatát Gulyás Gergely úgy kommentálta: George Birnbaummal sem a kormány, sem a Fidesz nem állt semmilyen szerződéses jogviszonyban, nem adott tanácsot sem a kabinetnek, sem a kormánypártnak.Egy arra vonatkozó felvetésre, hogy a davosi világgazdasági fórum hivatalos programján nem szerepel a migráció, elmondta: a fórumon résztvevők több mint 95 százaléka támogatja a migrációt, nem érdekük, hogy megakadályozzák a bevándorlást, ezért inkább nem is beszélnek róla, mert népszerűtlen lenne, ha kifejezetten támogatnák a migrációt.A miniszter arra is kitért, hogy sok előrejelzés kisebb gazdasági válságot jósol; Magyarországon belső okai nincsenek annak, hogy ne legyen az elmúlt évekéhez hasonló gazdasági növekedés, de vannak külgazdasági veszélyek és kockázatok.Kérdésre elmondta: mivel nagyon frissek a venezuelai fejlemények, a magyar kormány egyelőre nem döntött arról, hogy elismeri-e az ideiglenes elnököt.Egy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök ügyére vonatkozó érdeklődésre a tárcavezető azt mondta: a kiadatási kérelem esetén kötelező a menekültstátusz felülvizsgálata, az eljárás folyamatban van.Azzal kapcsolatban, hogy 2023-ban Veszprém tölti be az Európa Kulturális Fővárosa címet, közölte: a kormány külön foglalkozna a kérdéssel, hogy a város jó színvonalon, Magyarország egészét képviselve tölthesse be ezt a posztot.Arra a kérdésre, hogy valóban ellátogat-e Orbán Viktor februárban Minszkbe, Gulyás Gergely közölte: nincs ilyen program a miniszterelnök külügyi naptárában.Kérdésre kitért arra is: a Honvédkórház háromezer érintett dolgozójának 99 százaléka elfogadta az új honvédelmi alkalmazott jogviszonyt. Azok, akik aláírták a szerződést, átlagosan 35 százalékos fizetésemelést kapnak - mutatott rá. Közölte: a koraszülött osztálynak megvan az új vezetője, az ellátás zavartalanul biztosított. Megjegyezte: Kásler Miklós nyolc hónapja vezeti az Emberi Erőforrások Minisztériumát (Emmi), és a kormány maximális megelégedésére gyakorolja hatáskörét.Van olyan kórház, ahol nincs adósság, és van, ahol rendszeresen jelentkezik, így nem finanszírozási, hanem vezetési problémáról lehet szó - vélekedett.Arról is beszélt, hogy az állami és a magánegészségügy szétválasztásáról az Emmi illetékes államtitkársága sok javaslatot tett a kormánynak, ehhez a finanszírozás és a bérek jelentős emelése szükséges.A székesfehérvári kórházfejlesztéssel kapcsolatban közölte: a kormány azon van, hogy minden fejlesztés mindenhol megvalósuljon, de ha a valóság ilyen mértékben tér el a várakozásoktól, ha ilyen mértékű áremelkedésről van szó, akkor várni kell, amíg újabb költségvetési forrásokat rendelhetnek hozzá. Ez a döntés csak Székesfehérvárt érinti - tette hozzá.Külföldi kórházak magyar kormányzati támogatásával kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta: a nemzetközi közösség tagjaként elvárható humanitárius segítség a Szíriának nyújtott néhány százmillió forintos támogatás.Elmondta azt is: az Audi esetében megegyezést szeretnének a dolgozók és a cég között, bár a kormány a vitában közvetlenül nem vehet részt, legfeljebb bátoríthat a megegyezésre. A bérverseny egyik következménye a kialakult bérvita - vélekedett. Hozzátette: általános sztrájk tekintetében nincs veszély.A kormány szándéka, hogy évente egyszer biztosítson juttatást a nyugdíjasoknak, de annak formájáról nincs döntés - válaszolta egy másik kérdésre.