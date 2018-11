Nem emelik a szociális tűzifa árát

Idén is változatlan feltételekkel biztosítják a szociális tűzifát. Lesz elegendő és nem emelhetik az árát az állami erdőgazdaságok - tudatta az Agrárminisztérium kedden az MTI-vel.



A 22 állami erdőgazdaság évek óta változatlan feltételekkel, a piaci árakhoz képest jelentős kedvezménnyel adja a pályázó önkormányzatoknak a szociális tűzifát a Belügyminisztérium által engedélyezett forrás erejéig. A szociális célú tüzelőanyag-program keretében az 2018-19-es fűtési szezonban 2320 kistelepülésen kaptak a rászorulók ingyenes tüzelőanyag-támogatást, mintegy 4 milliárd forint értékben.



Nagy István agrárminiszter elrendelte a szociálistűzifa-programban "a tűzifa árának szinten tartását, megtiltotta az áremelést az állami erdőgazdaságoknál" - áll a tárca közleményében.



A 22 állami erdőgazdaság az összes hazai erdőterület mintegy felén, csaknem 1,1 millió hektáron gazdálkodik. Az általuk kitermelt tűzifa-alapanyag mennyisége 2014 óta nem csökkent. A kormány szociálistűzifa-programjának kiszolgálására minden évben van elegendő fa az országban. A programra nem csak az állami erdőgazdaságoknál biztosított a tűzifa, másutt is megvásárolhatják az önkormányzatok. Mind a tűzifa, mind a program finanszírozását a Belügyminisztériummal együttműködve végzi az agrártárca.



Az állami erdőgazdaságok idén is ki tudják szolgálni a programra pályázó önkormányzatok igényeit, a finanszírozás ezen a télen sincs veszélyben.



A szociális tűzifaprogramban elsősorban tölgy, cser, bükk és akác szerepel. Minden esetben legalább fél év száradás után biztosítják az erdőgazdaságok az igényelt mennyiséget az önkormányzatok számára - közölte a szaktárca.