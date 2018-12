Mutatjuk 2018 legkapósabb és legdrágább ingatlanait - Fotók

Kastély Bükkösdön. Fotó: ingatlan.com

Villa Svábhegyen. Fotó: ingatlan.com

15 szobás Andrássy úti palota. Fotó: ingatlan.com

2018 legkapósabb ingatlanai órákon belül gazdára találtak, és idén több mint 1000 olyan lakás és ház került be a kínálatba, amit a tulajdonosok 3 napon értékesíteni tudtak.A lakáspiac 2018-ban is erős tempót diktált, a kereslet nem lanyhult, az árak is feljebb kúsztak és kiemelkedő esetekre is bőven volt példa - derül ki az ingatlan.com év végi összefoglalójából, amely az öt legdrágábban kínált és jelenleg eladásra váró ingatlant, valamint 2018 leggyorsabban eladott lakásait és házait mutatja be.A lakáspiac erejére jellemző, hogy a magánszemélyek idén több mint 160 ezer ingatlanhirdetést adtak fel az ingatlan.com-on, és 2018-ban több mint 1000 olyan lakóingatlan volt, amely három napon belül gazdára talált.1. Kastély BükkösdönA jelenlegi kínálatban legmagasabb áron szereplő ingatlan a Baranya megyei Bükkösdön található, ez pedig egy 1700-as években épült kastély. A 2,8 milliárd forintért kínált 2400 négyzetméteres lakóterülettel rendelkező ingatlan 16 ezer négyzetméteres telken fekszik. A kastély különlegességei közé tartozik például a 4 méter magas óratorony.2. Kétmilliárdos villa a budapesti SvábhegyenKözel 2,3 milliárd forintot kell fizetni a Budapest XII. kerületében lévő Svábhegy egyik villájáért. A 2012-ben újjáépített épület közel 500 négyzetméteres lakóteret biztosít, ezen belül 5 hálószobát. A villában lift is van és egy 38 négyzetméteres összkomfortos személyzeti lakás is tartozik hozzá. Ehhez jön a több mint 5 ezer négyzetméteres telken lévő pihenőkertekkel rendelkező ősfás park.3. A fővárosi Szépvölgyi úton is vevőre vár egy villaA harmadik helyen áll 1,95 milliárd forintos árával a budapesti Szépvölgyi úton található, luxust ígérő 2011-ben épített villa. A vevő ezért a pénzért 1000 négyzetméteres, 7 szobás ingatlant kap 7 ezer négyzetméteres telekterülettel.4. 15 szobás Andrássy úti palotaKívül és belül felújításra szorul a budapesti Andrássy út egyik villája, ezt 1,93 milliárdért adná el a jelenlegi tulajdonos. Az épület 1400 négyzetméteres és 15 szobát foglal magában. A tetőtere beépíthető, az udvaron pedig 18 autó tud parkolni.5. Családi kúriának is alkalmas szálloda a BalatononBalatoni panorámával, 25 szobával, összesen 800 négyzetméteres alapterülettel, illetve több mint 38 ezer négyzetméteres telekkel rendelkezik az a balatonfüredi ingatlan, amely 1,69 milliárd forintba kerül. A korábban szállodaként működő épülethez két medence tartozik, jakuzzival, szaunával együtt. A hirdetés szerint, ha a vevő nem szeretné hotelként működtetni az ingatlant, akkor családi kúriának is hibátlan lehet.Budapesten a III. kerületi Kórház utcában egy 48 négyzetméteres 2 szobás távfűtéses panellakást idén májusban délelőtt 10-kor kezdte árulni a tulajdonos. Majd 11 óra múlva, este 9-kor pedig már törölte a hirdetést, mert a lakást 23 millió forintért értékesítette.Napon belül kelt el augusztusban egy 51 négyzetméteres dunaújvárosi téglaépítésű lakás is. A harmadik emeleten lévő ingatlan 7,5 millió forintért került a piacra reggel 7-kor, este 8-kor pedig már gazdára talált.A főváros VII. kerületében lévő Wesselényi utcában egy 80 négyzetméteres háromszobás lakásra 39,9 millió forintért lehetett jelentkezni este 11-től május elején. Másnap nem sokkal délután 5 óra előtt már megvolt a vevő. Bár a 40 millió forintos összeg abszolút értékben magasnak mondható, a négyzetméterre vetített kevesebb mint 500 ezer forintos ár a VII. kerületi átlagtól jóval elmarad.Az október 23-i ünnepnapon 12,7 millió forintos eladási árral jelent meg egy debreceni 32 négyzetméteres távfűtéses panellakás a kínálatban. Nem sokáig maradt ott: a garzon másnap délutánra elkelt.Szintén májusban a nyíregyházi Kert utcában egy 57 négyzetméteres, kétszobás téglaépítésű lakásért jött egy vevő a hirdetés feladása után 22 órával és 13,9 millió forintért adott érte.