MTVA-vezérigazgató: az országgyűlési képviselők visszaéltek hatalmukkal

Bent éjszakáztak a székházban



Az MTVA feljelentést tett



Hadházyék viselkedése félelmet keltett az MTVA dolgozóiban

Az MTVA és a biztonsági szolgálat vezetője feljelentést tesz



Feljelentést teszt a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), valamint a Kunigunda utcai épületet védő biztonsági szolgálat, mert az épületben szolgálatot teljesítő biztonsági őrök egyike megsérült.



Az MTVA hétfői, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a társaság mindenben biztosította azokat a jogokat, amelyek az országgyűlési és európai parlamenti képviselőket megilleti, ők azonban meg akarták szakítani a közmédia adásait, át akarták venni a stúdiók feletti irányítást. Ennek a célnak az elérése érdekében erőszakot alkalmaztak, intézkedésre kényszerítették az épület védelmét ellátó biztonsági szolgálatot - írták.



A közlemény szerint mivel magatartásuk ellentétes volt a közmédia belső rendjével, ezért az épületben tartózkodásukat az MTVA jogszerűtlennek minősítette és birtokvédelmet kért. Az épületben szolgálatot teljesítő biztonsági őrök egyike megsérült, ezért mind az MTVA, mind pedig a biztonsági szolgálat vezetője feljelentést tesz - jelezték.

Ellenzéki országgyűlési képviselők képviselői jogukra hivatkozva egy tüntetés után, késő este bejutottak az MTVA székházába – idézte fel a vasárnap este történteket Papp Dániel , a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója. A székházban a biztonsági vezető a képviselőknek elmondta, hogy a képviselői jog nem egyenlő azzal, hogy a kollégákat zavarják a munkában, tette hozzá.Ennek ellenére – folytatta – az országgyűlési képviselők "szerintünk visszaéltek a hatalmukkal, hiszen nem csak bejöttek, hanem zavarták, zaklatták a kollégákat és megpróbáltak olyan védett helyiségekbe is bemenni, ahova egyébként a szabályzat alapján tilos."Az MTVA vezérigazgatója hangsúlyozta: a képviselők megpróbálták zavarni az adást, erőszakkal próbáltak a stúdiókba is bejutni, "ekkor intézkedtek a kollégáink."Papp Dániel úgy véli, hogy főként az országgyűlési képviselők azok, akiknek a törvényeket be kellene tartaniuk, "hiszen itt is törvénytisztelő állampolgárok dolgoznak, családapák, családanyák, akik nyilván nem szeretnének zaklatások közepette nyilatkozni, nem szeretik, ha valaki hamis tűzriadót indít el, vagy ha kiadják a mobiltelefonszámukat.""Ezt az egész akciót a leghatározottabban, az MTVA nevében visszautasítom" – jelentette ki a vezérigazgató.Mint ismeretes, tüntetők egy csoportja vasárnap délután a Hősök teréről a III. kerületi Kunigunda utcába, az MTVA épületéhez vonult. Több ellenzéki képviselő még vasárnap este bement az épületbe, azzal a céllal, hogy követeléseiket beolvassák a közmédiában.Közülük többen – köztük Hadházy Ákos és Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, Kunhalmi Ágnes, Ujhelyi István és Szanyi Tibor szocialista képviselő, Ungár Péter, az LMP képviselője, Stummer János és Varga-Damm Andrea jobbikos képviselő, Bősz Anett, a Liberális Párt tagja, Vadai Ágnes és Varju László, a Demokratikus Koalíció politikusa – az éjszakát is bent töltötték.Hétfő reggel Hadházy Ákos összetűzésbe került az MTVA biztonsági embereivel, ezt követően őt és Szél Bernadettet kivezették az épületből.Az országgyűlési képviselők mandátumából eredő jogon való túlterjeszkedés miatt az MTVA feljelentést tett a rendőrségen a közmédiánál demonstráló ellenzéki képviselők miatt. Az intézmény közlése szerint országgyűlési képviselői jogaikra hivatkozva lépett be az MTVA épületébe vasárnap este több ellenzéki politikus, élükön Hadházy Ákossal. A volt LMP-s, most független képviselő először azt mondta, információt akarnak kérni, majd azt hangoztatta: "be kell őket engedni a szerkesztőségbe, mert élőben akarják elmondani nyilatkozatukat".Az ellenzéki politikusok azzal próbálták "megzsarolni" az MTVA-t, hogy amennyiben nem teljesül a kívánságuk, akkor majd "bejön" az utcáról több ezer dühös ember.Mindeközben az utcán kövekkel, üvegekkel dobálták a rendőröket, egyiküket csaknem felgyújtották – olvasható a közleményben.A politikusok, akik az egész éjszakát az MTVA gyártóbázisán töltötték, hamis tűzriadót csináltak, ajtókat nyitogattak, igyekeztek bejutni az elzárt területre. Végül a műsorelőkészítés egyik helyiségében éjszakáztak, mindezt közvetítették a közösségi médiában. Több alkalommal kilátásba helyezték, hogy a tiltás ellenére is be kívánnak menni a stúdiókba – írták.Reggel a képviselők ismét megpróbáltak bemenni a munkaterületekre. Rendszeresen zaklatták az MTVA munkatársait, a folyosókon kergették a dolgozni érkezőket. Hadházy Ákos megpróbált egy lépcső korlátján átmászva üzemi területre behatolni. A biztonságiak figyelmeztették, felszólították, de nem állt el szándékától, végül a belekapaszkodó Szél Bernadettel együtt eltávolították az épületből."A képviselők viselkedése, fenyegető magatartása félelmet keltett a közmédia munkavállalóiban" – fogalmazott közleményében az MTVA, hozzátéve: "folyamatos igaztalan vádaskodásaikkal, csúsztatásaikkal megpróbálták lejáratni az intézményt."Több ellenzéki képviselő jelenleg is a közmédia épületében, illetve az épület előtt tartózkodik.