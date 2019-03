Mostantól egy weboldalon találhatjuk meg az összes problémás élelmiszert

Az agrártárca közölte, hogy a Nébih weboldalán elérhető, kereshető adatbázisban a vállalkozások által jelzett, vásárlóktól történő termékvisszahívások és az EU riasztási rendszerén, a RASFF-on érkező esetek is megtalálhatóak. A hivatal aloldala az utóbbi hat hónap termékvisszahívásait tartalmazza.A termékvisszahívás aloldal mellett, várhatóan az év második felében a hivatal ingyenes mobiltelefonos applikációjában, a Nébih Navigátorban is elérhetőek lesznek az adatok, az alkalmazás felhasználói pedig értesítést is kapnak majd az új esetekről - írták.Közölték: az eredményes termékvisszahíváshoz egyaránt nélkülözhetetlen szereplő a felelős vállalkozás, a támogató hatóság és a tudatos vásárló. Idén januártól törvény írja elő a vállalkozásoknak, hogy jelentsék az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek az önellenőrzésből eredő termékvisszahívásokat.A közlemény idézi Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkárt, aki szerint a magyarok egyre tudatosabbak élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Ennek köszönhetően egyre jelentősebb az igény, hogy a különböző termékvisszahívásokról gyorsan és könnyen tájékozódhassanak. Mindez az előállítói, kereskedői oldalt is érinti és foglalkoztatja, amelyre a Nébih tavaly júniusi, mintegy 40 szervezet képviselőivel tartott kerekasztal-beszélgetése is rávilágított.