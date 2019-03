Miniszteri biztos: Magyarország az üldözött keresztények hangja kíván lenni a világban

Magyarország az üldözött keresztények hangja kíván lenni a világban - jelentette ki a Magyar Hírlapnak Juhász Hajnalka miniszteri biztos.



A szerdán megjelent nyilatkozatban azt mondta, hogy az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének tagjaként beadvánnyal élt a témában, különös tekintettel a keresztényeket ért terrortámadások emelkedő számára. Erről magyar felügyelettel jelentés is születhet, amennyiben a közgyűlés zöld jelzést ad a kezdeményezésnek.



Juhász Hajnalka a lapnak beszámolt arról is, hogy az üldözöttek helyben való megsegítését célzó magyar programokat az ENSZ gazdasági és szociális tanácsának New York-i ülésén is ismertette. Hozzátette, hogy a magyar megoldások, illetve a Hungary Helps program iránt az Egyesült Államokban is "komoly fogékonyság van".



A miniszteri biztos hangsúlyozta: "nem a problémát akarjuk beengedni Európába, hanem a segítséget szeretnénk helybe vinni". A humanitárius segítséget például hazánk a helyi egyházi vezetőkön keresztül igyekszik közvetlenül a Közel-Keleten élő, üldözött keresztény közösségekhez eljuttatni. Egyedülállónak nevezte Juhász Hajnalka a magyar ösztöndíjprogramot is, amely az üldözött keresztény fiataloknak továbbtanulási lehetőséget biztosít.



A KDNP-s biztos elmondta azt is: az ENSZ és az Európa Tanács hatékonyabb együttműködése érdekében konzultatív platform kialakítását kezdeményezte a humanitárius segítségnyújtás területén.