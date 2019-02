Migrációkutató: működőképes lehet Olaszország migrációpolitikája

Működőképes lehet Olaszország migrációpolitikája, hiszen szuverén államként eldöntheti, hogy partjain kitől tagadja meg a kikötést, ezzel akár jogi vitákat és politikai ellenállást is felvállalva - mondta a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese az M1 aktuális csatornán pénteken. Janik Szabolcs emlékeztetett: a napok óta az olasz tengeren veszteglő 44 bevándorló ugyan partra szállhatott, de Matteo Salvini olasz belügyminiszter határozottan kijelentette, mindez csak akkor történik meg, ha a bevándorlókat szétosztják az uniós tagállamok között.Elmondta: decemberben és januárban is tapasztaltak hasonló problémákat, az akkori patthelyzeteket szintén tagállami felajánlásokkal oldották meg. Ebből is látszik, hogy Matteo Salvini nagyon határozott álláspontot képvisel a migrációpolitika terén - jegyezte meg.Az új olasz kabinet elmúlt évben folytatott politikája azt mutatja, hogy megfelelő intézkedésekkel csökkenthető a migráció - fogalmazott Janik Szabolcs.