Mérgező játékbabákat semmisítettek meg Magyarországon

A magyar hatóságok kínai gyártmányú játékbabák ezreit semmisítették meg, mert a törvényben megszabottnál jóval magasabb volt bennük a betiltott, veszélyes vegyi anyagok mennyisége – írja a Népszava cikkéből a BorsOnline Összesen eddig 31.590 kínai játékbabát semmisítettek meg, de további 722.000 játékot is elkoboztak, mert azok kockázatot jelentenek a gyerekekre.Örvendetes, hogy a hatóságok elkobozzák a veszélyes játékokat, de sajnos a játszmában vesztésre állnak. A ftalátokat (veszélyes vegyi anyag - lásd keretes írásunk) például már 20 éve betiltották, de még mindig feltűnnek. A gyártók a törvényeket nem tartják be, a kényszerítő eszközök nem elég hatásosak. Közben az ipar kihasználja a szörnyű lassúsággal életbe lépő európai szabályozásokat. A ftalátoknak már hét fajtáját tiltották be a több száz közül" - idézte a Népszava Tatiana Santost, aki az Európai Környezetvédelmi Irodánál (EEB) a téma specialistája.