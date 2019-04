Menczer Tamás: Sargentini semmit nem tud Magyarországról

Az államtitkár a videóban elmondta: Judith Sargentini ismét megtámadta Magyarországot. Hozzátette: Sargentini az a bevándorláspárti EP-képviselő, aki tavaly egy elítélő jelentést készített Magyarországról, ami "minősített hazugságok gyűjteménye", és amelynek állításaira a magyar kormány pontról pontra válaszolt.



Az államtitkár úgy fogalmazott: Sargentini most a kollégáival együtt időt és energiát nem spórolva összedobott egy 15 perces videót, és most ebben a videóban támadja Magyarországot.



"Ez a videó pontosan olyan, mint a jelentése: hazugságokkal van tele, például elhangzik a videóban az alapállítás, miszerint ez a vita nem a migrációról szól. Hát dehogynem, mindannyian tudjuk, hogy arról szól" - fogalmazott az államtitkár.



Menczer Tamás szólt arról is, hogy Judith Sargentini azt állítja, "kitessékelték a külügyminisztériumból", azonban a valóság az, hogy "amikor Sargentini asszony megjött, udvariasan bekísértük, a tárgyalás után udvariasan kikísértük, a megbeszélés során pedig végtelenül kedvesek voltunk vele". Mint mondta, semmi rendkívüli nem történt, a külügyminisztérium protokoll kijáratán keresztül hagyta el az épületet. "Egyvalami derült ki: az, hogy ez a nő semmit nem tud Magyarországról" - jegyezte meg az államtitkár.



A politikus kitért arra is, hogy Judith Sargentini nehezményezi, hogy őt az utcán újságírók kérdezték.



"Ez elég furcsa, hiszen eddig ő aggódott a magyarországi sajtószabadsággal kapcsolatban. Vagy lehet, hogy a sajtószabadságba az nem tartozik bele, hogy őt is lehet kérdezni" - jegyezte meg Menczer Tamás.



Az államtitkár kifejtette: Sargentini összességében azt mondja, megvéd bennünket, magyarokat. "Hogy kitől véd meg? Saját magunktól. Köszönjük, ebből nem kérünk, az ilyesmivel rosszak a történelmi tapasztalataink" - zárta videóját Menczer Tamás államtitkár.