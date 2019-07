Menczer Tamás: a kerítés ott marad, ahol van - videó

A migráció biztonsági kockázat - jelentette ki szerdán a Facebookon közzétett nyilatkozatában a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Menczer Tamás ezt arra reagálva közölte, hogy Felipe González Morales, az ENSZ-jelentéstevője közleményt adott ki magyarországi vizsgálódásáról. Ebben az államtitkár szerint a jelentéstevő "bírál bennünket azért, mert a migrációra biztonsági kockázatként tekintünk". Ennek kapcsán az államtitkár emlékeztetett, hogy mintegy 30 terrortámadás történt, melyen több mint 300-an meghaltak, több mint 1300-an megsérültek. Láttunk párhuzamos társadalmakat és számos egyéb bűncselekményt is - tette hozzá.Az ENSZ jelentéstevője "bírál minket azért is, mert a migrációs válságról, migrációs krízisről beszélünk" - folytatta Menczer Tamás, kiemelve: "azért beszélünk erről, mert ez az igazság". A migráció nem egy megoldott kérdés, a migráció a probléma. Jelenleg is a legóvatosabb becslések szerint is 30-35 millió olyan ember ér Európa keleti és déli szomszédságában, akik bármikor hozhatnak olyan döntést, hogy elindulnak Európa felé - hangsúlyozta az államtitkár.Továbbá az ENSZ jelentéstevője "kritizál bennünket azért is, mert nem engedjük azt, hogy a migránsok szabadon mozogjanak Magyarországon. Kritizál bennünket a kerítés miatt, a tranzitzónák miatt" - fogalmazott az államtitkár, kiemelve: a kerítés ott marad, ahol van, mert a magyar emberek biztonságát szolgálja. Továbbra is a magyar emberek döntését, biztonságát tartják szem előtt - tette hozzá.