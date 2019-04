Megvan, mikor indul a falusi csok

A támogatás legmagasabb értéke 1 gyermeknél 600 ezer, 2 gyermeknél 2,6 millió, 3 gyermeknél pedig 10 millió forint, ami lakásfelújításra, használt és új lakás vásárlására egyaránt igénybe vehető.

- közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Gulyás Gergely tájékoztatása szerintA falusi csoktól azt várják - mondta a miniszter -, hogy segítse a vidék népességmegtartó erejét, hogy ne néptelenedjenek el a falvak.Vásárlásra - új lakás kivételével - legfeljebb a támogatási összeg fele fordítható.Meghatároztak továbbá minimális négyzetméterhatárokat - követve ezzel az általános csok szabályait -, a visszaélések kiszűrésére pedig feltételül szabják a legalább egyéves folyamatos - a legmagasabb támogatási összegnél kétéves - biztosítási jogviszonyt, az erkölcsi bizonyítványt, valamint azt, hogy közeli hozzátartozótól, saját tulajdonban álló gazdasági társaságoktól nem lehet ingatlant vásárolni. A lakásban kötelező bentlakást pedig a jegyzők bevonásával készülnek ellenőrizni - ismertette.A takarékszövetkezetekre kiemelt partnerként számítanak a falusi csok folyósításában - tette hozzá.Tudatta továbbá, hogyA Miniszterelnökség vezetője az aszályhelyzetről is beszélt - mint a mezőgazdaságot idén leginkább érintő kérdésről -, kifejtve, hogy az elmúlt időszak csapadékszegény időjárása miatt a termelők idén eddig mintegy 550 aszálykárt jelentettek be körülbelül 24 ezer hektárnyi területre. A gazdáknak az Agrárminisztérium agrárkárenyhítési rendszere nyújt segítséget - közölte, miután Nagy István agrárminiszter tájékoztatta a kormányt.Hangsúlyozta, az agrártárca felkészült arra, hogy mindent megtegyen a kárenyhítés érdekében.Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban beszámolt az öntözési idény meghosszabbításáról - így a gazdák hosszabb időn át juthatnak kedvezményesen öntözővízhez -, jelezve, hogy a kormány hosszú távon is egy olyan öntözőrendszer kialakítását szeretné támogatni, amely lehetővé tenné, hogy az időjárás kisebb hatással legyen az agráriumra.A Miniszterelnökséget vezető miniszter szólt továbbá arról, hogy az aggodalomra okot adó európai gazdasági adatok ellenére a magyar gazdaság alapjai stabilak, és a gazdasági növekedés tartalékai biztosítottak.Közölte: bár tapasztalható egy megtorpanás a világgazdaságban, főleg az európai gazdaságban, az eurózónában, a magyar gazdaságnak vannak növekedési tartalékai, így a gazdasági válság elkerülhető, illetve Magyarország ebből kimaradhat. A magyar gazdaság egyelőre dinamikusan nő - tette hozzá.Elmondta: gazdasági akcióterv is készül, konkrét bejelentések, programok lesznek, amelyek a magyaroknak is megtakarításaik szempontjából kedvező lehetőségeket tartogatnak.A gazdaságpolitikai intézkedéseket illetően meg kell fontolni, hogy az építőiparban igényel-e állami beavatkozást az a helyzet, hogy a kapacitás elmarad a megrendelésektől, késések vannak, telített a piac - jelezte.A Népligetben építendő kézilabdacsarnokról a miniszter azt a tájékoztatást adta, hogy 42 millió euróért vették meg külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól a területet, egy részét pedig a IX. kerületi önkormányzat adja ingyenesen állami tulajdonba.A zuglói parkolási botrányról azt mondta: nem kell az egész fővárosra vonatkozó következményeket levonni az ügyből. Szerinte Zuglóban a legrosszabb a parkolási helyzet, megmagyarázhatatlan, ami Karácsony Gergely polgármestersége idején történik a parkolás kérdésében, és most a polgármester kommunikációs és politikai ámokfutásba kezdett, valótlanságokat állít. Indokoltnak tartja, hogy vizsgálóbizottság álljon fel az ügyben.A kémüggyel kapcsolatban Gulyás Gergely úgy fogalmazott: politikai szempontból fontosabb, amit a bíróság tényállásként megállapított, mint hogy megállapította-e a vádlottak bűnösségét. E szerint pedig a Gyurcsány-kormány idején az oroszoknak szinte szabad bejárásuk volt a titkosszolgálatokhoz - jelentette ki.A miniszter a szocialista kormány egyik legsúlyosabb bűnének nevezte a ferihegyi reptér értékesítését, megjegyezve, hogy visszavásárolni ma nagyon drága lenne. Közölte: a kormány minden szempontból elégedetlen a reptér működtetésével, csak minimális fejlesztések történtek. Ha van lehetőség hatósági fellépésre, élnek azzal - tette hozzá.A kórházi adósságállományt firtató felvetésre a tárcavezető azt közölte: 29 kórházban áll elő az adósságállomány jelentős része. A probléma megoldásához szerinte a gazdálkodás jogszerűsége mellett a célszerűségét is meg kell vizsgálni, és a finanszírozási rendszert ugyancsak át kell tekinteni: ahol strukturális hiány keletkezik, ott vagy a pontrendszeren kell alakítani, vagy plusz juttatást kell megállapítani. A 2020-as forrásokat firtató kérdésre úgy reagált, a pénzügyi tárca május 28-ig nyújtja be a költségvetés tervezetét.Az idegen országok himnuszának eléneklését korlátozó szlovák szabályozást Gulyás Gergely elfogadhatatlannak nevezte, hangsúlyozva, hogy ezt emberi jogi kérdésnek tekinti, majd közölte, hogy a külügyminisztérium lépéseket fog tenni. Hozzátette, európai emberi jogi fórumokhoz kell fordulni.Április 4. lévén megkérdezték a minisztert a Szabadság téri szovjet emlékműről, amire azt válaszolta: nemzetközi jogi okok miatt szinte lehetetlen az eltávolítása orosz beleegyezés nélkül.Gulyás Gergely egy másik kérdésre elmondta, hogy