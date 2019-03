Megúszhatja a 6 éves Leonetta gyilkosa

Brutális kegyetlenséggel végzett a kislánnyal



Hamarabb kiengedték

A 6 éves szekszárdi kislány meggyilkolásával gyanúsított férfi, K. Dániel aszerint 3 év helyett 1 év után kiszabadult a javítóintézetből, és többször nyelt tűt.Amikor K. Dániel rájött, hogy tudják, mit tett, öngyilkos akart lenni.Azelrendelő bíró erre hivatkozott, amikor bejelentette, hogyHa úgy találják, hogy nem volt beszámítható állapotban a gyilkosság idején, elkerülheti a börtönbüntetést.A szülei fél napig keresték a 6 éves kislányt, míg végül megtalálták a szekszárdi Séd patak medrében.Ez március 8-án, péntek este történt.Nem sokkal később elfogták a 19 éves unokatestvérét, aki talán meg is erőszakolta Leonettát.Dánielt hétfőn tartóztatták le, miutána Szekszárdi Járásbíróság épülete előtt. Az áldozat szülei kiabáltak neki, a rokonai.A 19 éves fiatal férfi, aki 2 éve gyámság alatt áll, korábban is igyekezett már megúszni tettének következményeit.információi szerint 2016-ban életveszélyesen fenyegetőzött, ezért került, akkor még kiskorúként, a Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelyére.– írták.Azt nem tudni, pontosan mi történt, de a családja szerint 3 év helyett mindössze 1 évet töltött a javítóintézetben, vagyis valahogy elérte, hogy kevesebb büntetést kapjon.A kislány megölését is megúszhatja, ha az elmeorvosi vizsgálat eredménye szerint nem büntethető.