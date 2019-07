Megszavazták Magyarország jövő évi költségvetését

A 2020. évi költségvetés zárószavazásának eredménye a kijelzőn az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. július 12-én. Fotó: MTI/Kovács Attila

- mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pénteken, a jövő évi költségvetés elfogadása után Varga Mihály pénzügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón, a Parlamentben.Kifejtette:, hogy Magyarország családbarát hely legyen, és a gyermekeket vállalni akarók minél nagyobb és minél szélesebb körű támogatásban részesüljenek.A kiemelt célok között említette, hogy Magyarország a lassuló európai gazdasági környezetben is megtartsa gazdasági eredményességét, valamint a biztonság fenntartását, ezért helyeselte a honvédelmi és közbiztonsági többletforrásokat.- mondta Kocsis Máté, kijelentve: a migráció Magyarországnak továbbra sem lehetőséget, hanem kulturális, gazdasági és közbiztonsági kockázatot jelent. Hozzátette, a Fidesz-KDNP továbbra is támogatja a kormányt abban, hogy a határvédelmi kiadások megosztásáról megállapodást kössön az EU-val.A frakcióvezető kitért az ellenzéki módosító indítványokra is, amelyekről azt mondta: ha lett volna köztük komolyan vehető, megfontolták volna. A költségvetési vitában azonban azt látták - folytatta -, hogy az ellenzék éppen ott folytatná, ahol 2010-ben abbahagyta, "adóemelésekben, a családtámogatások eltörlésében és az otthonteremtési rendszer szétverésében látták a jövő évi költségvetés alappilléreit"., azok veszélyeztették volna a büdzsé és a gazdasági stabilitást biztonságát: a rendkívüli kormányzati intézkedésekre elkülönített összegeket például tízszer költötték el, az országvédelmi alapot pedig két és félszer. Különösen aggasztónak nevezte, hogy ezeket Varju László, a költségvetési bizottság DK-s elnöke is támogatta, ami szerinte nem feltétlen jelent alkalmasságot arra a tisztségre.Megjegyezte továbbá, hogy Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője a költségvetési vitában a két évvel ezelőtti beszédét mondta el ismét.Kocsis Mátét kérdezték az LMP-s Demeter Márta mentelmi jogának felfüggesztéséről, amiről azt mondta: mivel közvádas ügyről van szó, támogatták a mentelmi jog felfüggesztését. Nehezményezte ugyanakkor, hogy Demeter Márta sem az érintett családtól, sem Orbán Viktor miniszterelnök családjától nem kért bocsánatot.Az ellenzéki politikus tavaly ősszel országgyűlési képviselőként a Magyar Honvédség működésével kapcsolatos adatokról szerzett tudomást, majd azokat a közösségi oldalán közzétette azzal a valótlan megjegyzéssel, miszerint a honvédség a miniszterelnök közvetlen hozzátartozóját törvénysértő módon szállította.Arra a felvetésre, hogy a Molnár Csaba DK-s EP-képviselőnek írt levelét az ellenzék a parlamenti pozícióikat érintő fenyegetésként értékelte, a Fidesz frakcióvezetője úgy reagált: nem fenyegetett meg senkit.Hangsúlyozta, a DK rúgta fel - az EP-ben - azt a gyakorlatot, amely szerint a frakciók egymás tisztségviselőit támogatni szokták tekintettel a választói akaratra. Ezért ne csodálkozzon a DK azon, hogy vannak olyan kormánypárti képviselők, akik velük szemben is ennek a gyakorlatnak a felrúgására fognak javaslatot tenni - tette hozzá, megjegyezve, hogy más Fidesz-KDNP-s frakciótagok szerint ugyanakkor nem szabad olyan mélyre süllyedniük, mint a DK.Közölte: a legközelebbi, őszi Fidesz-KDNP-frakcióülésen vitatják meg a kérdést, és ha van módosítási igény, a házelnök felé meg tudják tenni.A frakcióvezető hozzáfűzte: az korábban is felmerült már például a DK-s Vadai Ágnes "nyilvánvaló gyermekszobahiányból fakadó" viselkedésével kapcsolatban, hogy a politikus nem méltó parlamenti tisztségre, de azt az álláspontot képviselték, miszerint töretlen hagyománya van, hogy az ellenzéki képviselőknek is járnak parlamenti tisztségek.Arra a felvetésre, hogy a Fidesz korábban nem támogatta Kovács László és Andor László uniós biztosi kinevezését, Kocsis Máté azt felelte: ez az alma összehasonlítása a körtével, mert az Európai Bizottságba a kormányok jelölnek, míg az EP-tisztségekre a jelölés frakciómegállapodáson nyugszik.