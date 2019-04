Megölte szeretőjét egy 30 éves Tolna megyei nő

Emberölés miatt jogerősen kilenc év börtönre ítélt hétfőn a Pécsi Ítélőtábla egy Tolna megyei nőt, aki tavaly októberben halálosan megsebesítette a szeretőjét.



A táblabíróság MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a 30 éves vádlott házassága alatt létesített kapcsolatot a sértettel. Rendszeresen italoztak, és "kisebb tettlegességig" fajuló veszekedések is előfordultak köztük.



2017. október 25-én a nő azután találkozott a sértettel, miután ismerősével ivott, majd a szerető a házában ezért felelősségre vonta őt.



A férfi a veszekedés alatt egy kést is felvett, aztán le is tette, de a nő megragadta azt és nagy erővel mellkason szúrta a férfit. A vérző sértettet magára hagyta majd elment, a férfi 10-20 perccel később meghalt.



A vádlott az elsőfokú bíróság tárgyalásán beismerő vallomást tett, amelyet a bíróság elfogadott. A Szekszárdi Törvényszék a tavaly szeptemberben a vádlottat emberölés miatt mondta ki bűnösnek, ezért 9 év börtönre ítélte. A határozat ellen a vádlott és védője a büntetés enyhítésért fellebbezett.



A Pécsi Ítélőtábla egyúttal közölte azt is, hogy a beismerésére figyelemmel a tényállás megalapozottságát nem vizsgálta a másodfokú eljárás. A felülbírálat tárgyát kizárólag a kiszabott büntetés képezte, annak mértékét azonban szükségesnek és elégségesnek is találták, így az jogerőre emelkedett - írták.