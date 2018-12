Megölte élettársát majd öngyilkos akart lenni egy férfi Városföldön - fotók

A helyiek azt mondták, hogy eddig soha nem hallottak veszekedést, így most nem tudják, hogy mi lehetett az indíték. A gyanú szerint az 55 éves férfi ölhette meg a 66 éves, már nyugdíjas élettársát, majd önmagával is végezni akart. Úgy tudjuk, hogy a férfi a háztól nem messze próbálta meg ereit felvágni, de a rendőrök kutya segítségével megtalálták, majd a mentők kórházba szállították. A házban több család is lakott, akiknek a mentők kiérkezése után biztonsági okból el kellett hagyni otthonukat. Információnk szerint a házból több gázpalackot is kihoztak, mert gázszagot éreztek és robbanásveszély volt.Egy városföldi házban szombat délelőtt holtan találták az ott lakó 66 éves nőt, aki a helyszíni és halottszemle adatai alapján bűncselekmény áldozata lett. A gyanú szerint a bűncselekményt élettársa követhette el, aki a háztól nem messze, egy bokros területen véget akart vetni életének. Őt sérülései miatt kórházba szállították.A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették az 55 éves férfit, és előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya