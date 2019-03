Megjelentek a Magyar Közlönyben a családvédelmi akcióterv részletei, az intézkedések fontos lépések a családbarát Magyarország felé vezető úton - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdán az MTI-vel.



Novák Katalin elmondta, a kedden közzétett kormányrendeletek tartalmazzák a július elsejével életbe lépő négy új intézkedés - babaváró támogatás, nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) kapcsolódó hitelek kibővítése és ingatlanfedezetű jelzáloghitelek mérséklése - részleteit, valamint néhány adminisztratív könnyítést a csok szabályozásában.



Utóbbira példaként elmondta, a jövőben, ha valaki már igénybe vette a csokot, de olyan élethelyzetbe került, hogy vissza kellett fizetnie a támogatást, és ezt meg is tette, akkor még egyszer felveheti azt úgy, mintha korábban még nem tette volna meg.



A közlönyben megjelent a kormányhatározat a már folyamatban lévő bölcsődei férőhelyek bővítéséről, valamint a 2020. január elsejétől életbe lépő új intézkedésekről, a négygyerekes nők személyi jövedelemadó (szja) mentességéről és a nagyszülői gyedről - közölte az államtitkár.



A kormányhatározat szerint a jelenlegihez képest 20 ezerrel emelik a bölcsődei férőhelyek számát, így 2022-re 70 ezer férőhely jöhet létre, gondoskodnak a megfelelő szakemberek biztosításáról a bölcsődékben, továbbá áttekintik a bölcsődék finanszírozási rendszerét is, és megemelik a magán- és a családi bölcsődék finanszírozását - ismertette.



A legalább négy gyereket szülő, illetve örökbefogadó és felnevelő nők szja mentességét törvényben kell majd szabályozni, amire az őszi ülésszakban kerülhet sor - közölte Novák Katalin, hozzátéve, az szja-mentesség élethosszig tart, a munkával megszerzett jövedelemre vonatkozik, és megmarad mellette a családi adókedvezmény rendszere is.



A nagyszülői gyednek köszönhetően a dolgozó szülők átadhatják majd a gyed jogosultságukat valamelyik nagyszülőnek. Ebben az esetben a nagyszülő korábbi jövedelme lesz az irányadó a gyed összegének kiszámításánál, viszont a szülőnek kell jogosultnak lennie a gyed-re - mondta az államtitkár. Ismertetése szerint egy nagyszülő több gyerekének több unokája után többszörösen is igénybe veheti a gyedet, ugyanakkor nem lehet párhuzamosan otthon a nagymama és a nagypapa is két különböző unokával.