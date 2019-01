Megérkezett Budapestre a sziámi ikerpár

A kétéves Rabia és Rukia most azért érkezett Magyarországra, hogy a Semmelweis Egyetem klinikáin elvégezzék a végleges koponyaszétválasztó operációhoz szükséges diagnosztikai és előkészítő vizsgálatokat, a speciális plasztikai sebészeti műtétet és a szövettágítók beültetését.



A három fő szakaszból álló műtétsorozat első részét, a fő agyi szállítóér-hálózat érfalon belüli kétlépcsős szétválasztását Hudák István idegsebész vezetésével végezték el még tavaly februárban, illetve augusztusban Bangladesben.



Most Budapesten a bőr és a koponyán kívüli lágyrészek nyújtásához speciális tervezésű plasztikai sebészeti szövettágítókat ültet be Pataki Gergely plasztikai sebész.



A harmadik szakaszban, egy későbbi időpontban kerül majd sor a "nagyműtétre", az agy és a koponya végleges szétválasztására, melyet Csókay András idegsebész fog irányítani.



A sziámi ikrek jó egészségi állapotban vannak, a család nagy reményekkel érkezik Budapestre, ugyanakkor nyilatkozni most nem szeretnének - közölte a Semmelweis Egyetem.