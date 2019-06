Megdöbbentő adatok: még mindig élen jár Magyarország a biciklis halálesetek számában

Az autósokat és a bicikliseket is kiakasztotta egy közúti szabálytalankodásról, majd az azt követő összetűzésről megrendezett felvétel a napokban. A videóra érkező reakciókból azonban látszik, hogy a bringás-autós kapcsolat nem felhőtlen, pedig mindkét oldal hozzáállásán lenne mit javítani.A legfrissebb adatok alapján Magyarország még mindig dobogós helyen szerepel az EU-ban az egymillió főre jutó kerékpáros halálos áldozatok száma alapján, illetve a bicikliseket is érintő balesetek száma sem elhanyagolható hazánkban. Az odafigyelés és az együttműködés segítene, ezért indít kampányt a We Love Cycling.A kedélyeket felborzoló videón egy autós-biciklis konfliktust láthatunk egy biciklis kamerájának szemszögéből. A jelenetben mindkét fél hibázott és - bár nem keletkezett sérülés – összetűzésbe torkollik az incidens. A vita pedig az online térben is folytatódott , miután napvilágot látott a meglepő felvétel. A biciklisek az autósokat okolják, az autósok a bicikliseket. Több felületen még szavazás is indult arról, hogy ki a hibás, és annak ellenére, hogy mindketten azok voltak, mégis sokan csak az egyik vagy másik félre szavaztak. Mi sem mutatja jobban, hogy az autósok és biciklisek között egy olyan ellentét van, ami a mindennapi közlekedést is megnehezíti.A sajtóban terjedő felvételt valójában a We Love Cycling kerékpáros oldal készítette, a céljuk pedig az volt, hogy teszteljék, hogyan reagálnak a mindennapi közlekedés résztvevői a látottakra, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy a biciklis-autós kapcsolatokon még mindig van mit javítani. A kommentek pedig bizonyították, hogy szükség lenne az odafigyelésre, a szabályok betartására és az együttműködésre, ráadásul ezt a statisztikai adatok is alátámasztják. A legutóbbi Európai Uniós összehasonlítás alapján a közúti haláleseteken belül a kerékpáros balesetek arányában Magyarország sajnos élen jár. Míg az EU-átlag azt mutatja, hogy a balesetek 8%-a biciklis baleset, addig hazánkban ugyanez a szám 12%1, amit csak három ország előz meg. Ráadásul Magyarország a dobogós helyen szerepel az egymillió főre jutó kerékpáros halálos áldozatok száma alapján is. Az éves halálos kimenetelű balesetek áldozatai közül tízből egy biciklis.2Sajnos a téma nagyon aktuális, hiszen az adatok azt mutatják, hogy a halálos kimenetelű biciklis balesetek csaknem háromnegyede május és november között történik hazánkban. Bár a kerékpározás a nők és a férfiak számára is kedves, mégis, tíz áldozatból nyolc férfi. Az előfordulás helyszínében nincs figyelemre méltó különbség: ahogyan Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, a biciklis kapcsolódású baleseteknél körülbelül egyenlő arányban oszlanak meg a településen belüli és azon kívüli esetek. Míg városon kívül legtöbbször a hátulról elütés, az előzés közben történő elsodrás az, ami bekövetkezik, városon belül gyakoribb a figyelmetlen ajtónyitás és a kanyarodás közben bekövetkező baleset. Abban pedig, hogy az egyik, vagy a másik fél lenne gyakrabban hibás, nincs általános igazság: éppen ugyanannyi szabálysértés történik egy-egy autós-biciklis baleset kapcsán az autósok és a biciklisek részéről is.Megelőzhető lenne a tragédia“Korábban 25 évig dolgoztam mentősként, és még mindig szörnyű emlék a halálra gázolt kerékpáros fiatalember, vagy a biciklis gyerek esete, akit egy kanyarodó kamion ütött el. Szomorú, hogy az ehhez hasonló tragédiák sora évről-évre megismétlődik. Az OMSZ adatai alapján is látjuk, hogy a biciklizésnek - és ezzel a balesetek bekövetkezésének is - szezonja van, hiszen a januári számokhoz képestáprilisban is már megduplázódott a kerékpáros balesetek száma. Éppen ezért örülünk, hogy a We Love Cycling felvállalta, hogy irányt mutat mind az autósoknak, mind a bicikliseknek, hogy elkerülhetők legyenek az ilyen jellegű incidensek" - mondta Győrfi Pál.A We Love Cycling egy ismertető filmsorozattal szeretné felrázni a biciklis és autós társadalmat, hogy lássák, melyek azok a legalapvetőbb hibák, amelyeket sajnos nagyon sokszor elkövetnek, legyen szó bármelyik félről. Emellett pedig saját oldalukon is tanácsokkal látják el az autósokat és a bicikliseket arról, hogy hogyan érdemes elkerülni azokat a szabálytalanságokat, hibákat, melyek a legtöbb baleset bekövetkezéséért felelősek.