Még egy hétig lehet megfigyelőket bejelenteni az EP-választásra

Még egy hétig lehet megfigyelőket bejelenteni a május 26-i európai parlamenti (EP-) választásra.



A választási eljárási törvény szerint a külképviseletekre az EP-választáson listát állító jelölőszervezetek külképviseletenként két-két megfigyelőt küldhetnek. A közös jelöltet állító jelölőszervezetek együttesen jogosultak két megfigyelő küldésére.



Az EP-választáson kilenc párt és pártszövetség állított listát: MSZP-Párbeszéd, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Fidesz-KDNP, Momentum Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Mi Hazánk Mozgalom, Magyar Munkáspárt, Lehet Más a Politika.



Külképviseleti megfigyelő csak választójoggal rendelkező magyar állampolgár lehet.



A külképviseleti megfigyelőt a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB) május 16-án 16 óráig lehet bejelenteni, ezt követően a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a külképviseleti megfigyelő választójogát, és ha rendben találja, a megfigyelőt nyilvántartásba veszi. Az NVB eddig húsz külképviseleti megfigyelőt vett nyilvántartásba, valamennyit a Fidesz-KDNP jelentette be.



A nyilvántartásba vett külképviseleti megfigyelő jelen lehet a külképviseleti választási iroda munkájánál, figyelemmel kísérheti a szavazás menetét, az iroda munkáját, a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit, kifogást nyújthat be, valamint a szavazás lezárása után a lezárt urnát aláírhatja.



A szavazást és a külképviseleti választási iroda munkáját azonban nem befolyásolhatja vagy zavarhatja, a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni. A külképviseleti megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízót (azaz a pártot) terhelik.



A választópolgárok az EP-választáson 93 ország 132 külképviseletén adhatják le voksukat, vagyis ennyi külképviseletre jelenthetnek be megfigyelőt a pártok.



Az EP-választáson listát állító pártok a Nemzeti Választási Iroda (NVI) tevékenységét nyomon követő megfigyelőket is delegálhatnak, akik egyebek mellett személyesen figyelhetik majd a levélszavazatok feldolgozását. A listát állító jelölőszervezetek legfeljebb öt ilyen megfigyelőt bízhatnak meg. Az NVB eddig tíz, az NVI mellé delegált megfigyelőt vett nyilvántartásba, ötöt a Jobbik, ötöt a Fidesz-KDNP jelentett be. A nyilvántartásba vett megfigyelő jelen lehet az iroda munkájánál, de nem befolyásolhatja és nem zavarhatja.



Az NVI mellé delegált megfigyelők bejelentésére ugyancsak május 16-án 16 óráig van lehetőség.