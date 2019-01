Másfél milliárd forintos ösztöndíjprogram indult egészségügyi hallgatóknak

Csaknem másfél milliárd forintos keretösszeggel hirdetett pályázatot az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az egészségügyi felsőoktatási alapképzésben részt vevő, nappali és levelező munkarendben tanuló hallgatóknak.A támogatásról szóló budapesti sajtótájékoztatón Horváth Ildikó , az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára azt mondta, kedd reggel nyílt meg a jelentkezési lehetőség, amellyel percenként tizenketten élnek.Azok a hallgatók nyújthatják be az igényüket, akik legalább az első félévüket sikeresen befejezték. Ők nyertes pályázat esetén visszamenőleg a teljes tanévre megkapják az ösztöndíjat, összesen 640 ezer forintot - tette hozzá.A sikeres egészségügyben jól képzett szakdolgozók kellenek - jelentette ki Horváth Ildikó.Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke hangsúlyozta, hogy üdvözlik a kezdeményezést. Az ösztöndíjprogram segítségével mérsékelhető, sőt akár meg is oldható az ápolók, mentőtisztek, védőnők hiányának problémája - vélekedett.Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának dékánja arról beszélt, hogy a pályázati kiírásnak gyakorlatilag mind a 3500 hallgatójuk megfelel.Országszerte 10 ezernél is többen vesznek részt egészségtudományi képzésben - közölte.Az elbírálás során előnyt élveznek majd az ápolónak, mentőtisztnek, védőnőnek tanulók, mivel ezek hiányszakmák, de a többi egészségtudományi területről ugyanúgy lehet pályázni - jelezte Nagy Zoltán Zsolt.Az esemény sajtóanyagában közölték, hogy a kiírás azoknak szól, akik ápolónak, mentőtisztnek, védőnőnek, dietetikusnak, gyógytornász-fizioterapeutának, szülésznőnek, népegészségügyi ellenőrnek, dentálhigiénikusnak, egészségügyi szervezőnek vagy orvosi diagnosztikai analitikusnak tanulnak alapszakon.Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a magasan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakdolgozók utánpótlásának biztosítását, valamint motiválja az érintetteket a tartós elhelyezkedésre a magyarországi ellátórendszerben - emelték ki.A pályázatok benyújtási határideje március 18-a.A támogatást azok igényelhetik, akiknek a 2018/2019-es tanév első szemeszterének megkezdése előtt még legalább két félévük volt hátra a képzésükből, és akik sikeresen lezárták a 2018/2019-es tanév első szemeszterét.A pályázóknak vállalniuk kell, hogy elvégzik a felsőoktatási alapképzést, és utána öt éven belül legalább két évig teljes munkaidőben magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál dolgoznak a megszerzett szakképzettségnek megfelelő jogviszonyban - írták a sajtóanyagban.