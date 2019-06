Már vizsgálják a Hableányt, egy búvár beszélt a kiemelésről - videók, újabb fotók

21:54 - A lehető legrosszabb volt a Hableány víz alatti elhelyezkedése, számolt be az egyik mentésben résztvevő ipari búvár



20:26 - Zárt helyiségben vizsgálják tovább a május 29-i balesetben elsüllyedt Hableány turistahajót

17:11 - M1: elindult Csepel felé a Hableányt szállító uszály

Csepelen napokkal ezelőtt kialakították a helyszínt a szemléhez, amelyet viszont már a mentéssel egy időben megkezdtek, hogy a kiemelés során keletkezett elváltozásokat is rögzíteni tudják.



A Hableányt kedden kora reggel kezdték el kiemelni a Duna mélyéről. Közben többször megálltak, vizet szivattyúztak, valamint átvizsgálták a hajótestet, és eközben négy holttestet is megtaláltak.



Négy ember továbbra sem került elő. Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője kedden a helyszínen azt mondta: a belügyminiszter kérésére megduplázták a keresésben részt vevő rendőrök számát.

A tragikus baleset mélyen megrendítette a koreai népet. Fogadja köszönetemet a magyar kormány által eddig nyújtott aktív támogatásért és együttműködésért"

16:18 - Fidesz: a kormánypártok köszönetüket fejezik ki a Hableány mentésében részt vevőknek

14:20 - ORFK szóvivő: Csepelen folytatják a Hableány szemléjét

13:05 - Sikerült kiemelni a hajóroncsot

A búvárok munkájának szempontjából a lehető legrosszabb volt a május 29-i balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó víz alatti elhelyezkedése - mondta az első merüléseket végző Havaria Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesület ipari búvára kedd este az M1 aktuális csatornán.Sopronyi Richárd hozzátette: az elmerült hajónál a sodrás állandóan a Margit híd pillérének ütközött, így a búvároknak változó szögből érkező sodrás mellett kellett megfeszített munkát végezniük.Mint elmondta, ipari búvárként a hajótest vizsgálata volt a feladatuk, de mivel csak a szerkezet oldalát és aljzatát lehetett látni, nem tudták megállapítani, hogy mennyire sérült a roncs.A kiemeléssel kapcsolatban beszámolt arról, hogy a katasztrófavédelem búvárai a kiszivattyúzás után 80 centiméter magas iszapban keresték az áldozatokat a hajótestben, négyet találtak, majd a búvárok biztonsága érdekében nem folytatták a helyszínen a keresést.A műsor másik vendége, Kállai Zoltán, a HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. hajózási üzletágvezetője hangsúlyozta, a hajó kiemelése a tervek szerint haladt. Roncskiemelésekre gyakorta van példa világszerte, de ez speciális helyzet volt, mivel ezt Budapest belvárosában, magas vízállás és a Margit hídnál tapasztalható extrém vízirányok mellett kellett elvégezni - magyarázta.A hajóroncs kedd délután érkezett meg a csepeli szabadkikötőbe.Az M1 beszámolója szerintA vizsgálat során a többi között azt próbálják kideríteni, hogy a Hableány sérüléseit a folyómederhez ütközés vagy a Viking Sigyn szállodahajó okozta.A Hableányt kedden kora reggel kezdték el kiemelni a Duna mélyéről. Közben többször megálltak, vizet szivattyúztak, valamint átvizsgálták a hajótestet, és eközben négy holttestet is megtaláltak.A roncsot kedd délután uszályra helyezték, majd a Botond tolóhajó segítségével szállították Csepelre, ahol napokkal ezelőtt kialakították a helyszínt a szemléhez.Elindult a csepeli szabadkikötő felé az az uszály, amely a május 29-i balesetben elsüllyedt Hableány turistahajót szállítja - hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd délutáni műsorában.Az M1 tudósítója azt mondta, mivel a Clark Ádám úszódaru feladata véget ért, elhagyta pozícióját, a helyére pedig egy Botond nevű tolóhajó érkezett, amely rácsatlakozott az uszályra, így az elindulhatott Csepel felé.A roncsot a csepeli kikötőnél hajózási, nautikai és műszaki szakértők, valamint az ügyészség munkatársainak bevonásával vizsgálják tovább.A dunai hajóbaleset kapcsán levélben köszönte meg Orbán Viktor miniszterelnöknek a részvétnyilvánítást, egyben köszönetet mondott a magyar kormány támogatásáért és együttműködéséért Lee Nak-yeon dél-koreai kormányfő - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke kedden.- írta Lee Nak-yeon.Hozzátette: a balesetben eltűnt személyek utáni kutatási és mentési munkálatok során tanúsított kitüntetett figyelem és támogatás nagy vigasztalást és reménységet jelentett a koreai kormánynak és népnek."Őszintén remélem, hogy a válsághelyzet együttes legyőzése által a két nemzet barátsága és a kölcsönös bizalom még inkább erősödni fog" - zárta levelét Dél-Korea miniszterelnöke.A kormánypártok köszönetüket fejezik ki a dunai hajóbaleset mentési feladataiban részt vevő valamennyi szakembernek - közölte a Fidesz az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.A dokumentumban azt írták, a szakemberek rendkívül nehéz körülmények között végzett professzionális munkája, példaértékű helytállása minden tiszteletet megérdemel.A pártok részvétüket fejezik ki az elhunytak hozzátartozóinak is - tették hozzá.A csepeli szabadkikötőbe viszik a május 29-i balesetben elsüllyedt, majd kedden kiemelt Hableány turistahajót, ahol hajózási, nautikai és műszaki szakértők, valamint az ügyészség munkatársainak bevonásával vizsgálják a roncsot - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a budapesti Margit hídon tartott sajtótájékoztatóján.Gál Kristóf elmondta, Csepelen már napokkal ezelőtt kialakították a helyszínt a szemléhez, amelyet viszont már a mentéssel egy időben megkezdtek, hogy a kiemelés során keletkezett elváltozásokat is rögzíteni tudják.A mentés alatt négy holttestet emeltek ki, azonosításuk folyamatban van, de vélelmezhetően az egyik halott a hajó magyar kapitánya, egy másik pedig az egyetlen gyermek utas - mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy még négy embert keresnek.Gál Kristóf közölte azt is, hogy a belügyminiszter kérésére megduplázták a keresésben részt vevő rendőrök számát.A szóvivő emlékeztetett, a balesettel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság folytat nyomozást, jelenleg egy gyanúsított van, a szállodahajó ukrán kapitánya.Gál Kristóf elmondta azt is, hogy hétfőn a Viking Sigyn szállodahajó - egyéb okok miatt - ismét Magyarországra érkezett, és mivel szükségessé vált új bizonyítékok beszerzése, valamint a tényállás teljes körű tisztázása, a rendőrség új szemlét tartott a hajón.Kérdésre válaszolva hozzátette, a szemle során olyan bizonyítékot szereztek, amely vélhetően teljesebb képet ad a történtekről.Hétórás mentés után a terveknek megfelelően sikeresen kiemelték a május 29-ei balesetben elsüllyedt Hableány turistahajót kedden Budapesten, a Margit hídnál. A hajót egy uszályra helyezték, amely várhatóan a csepeli szabadkikötőbe szállítja a járművet.A Hableányt kedden kora reggel kezdték kiemelni a Duna mélyéről, közben többször megálltak. A mentést négy szakaszban hajtották végre: először a kapitányi hídig, majd a fedélzetig, utána pedig a vízvonalig emelték ki a hajót a Clark Ádám úszódaru segítségével, utolsó lépésként pedig elhelyezték az uszály fedélzetén.Minden állomáson vizet szivattyúztak a hajótestből, illetve búvárok hatoltak be a jármű belsejébe, ez alkalmakkor akadálymentessé tették a hajótestet a holttestek megtalálása érdekében.A mentés során négy holttestet emeltek ki a hajóból, így négyre csökkent az eltűntként kezeltek száma.A helyszínen a szakemberek úgy vélekedtek, lehetnek még holttestek a hajótestben, ugyanis különösen a tati teremben rengeteg hordalék halmozódott fel.A hajót a csepeli kikötőbe szállítják, ott pedig a Budapesti Rendőr-főkapitányság hajózási, nautikai és műszaki szakértő bevonásával, az ügyészség képviselőjének jelenlétében szemlének veti alá a járművet - mondta az MTI-nek Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.A Hableány 1949-ben épült, a hajó 27,2 méter hosszú, 4,8 méter széles és 5,2 méter magas, a súlya 50 tonna. A turistahajó kiemelésére Komáromból érkezett pénteken a 200 tonna emelésére is képes Clark Ádám úszódaru.A Hableánnyal összeütköző Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó, gondatlanságból elkövetett veszélyeztetése vétségének gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként és tartóztatták le., amely május 29-én süllyedt el, mindössze hét másodperc alatt, miután egy szállodahajóval, a Vikinggel összeütközött.Harmincöten voltak a hajón, 33 dél-koreai turista, és a kétfős magyar személyzet. Mindössze hét ember élte túl a balesetet biztosan, hét ember holttestét közvetlenül a baleset után, 13-at pedig az elmúlt két hétben találták meg.Kedden négy holttestet hoztak fel az elsüllyedt hajóból. Még négy embert keresnek. A kiemelés több ütemben végzik.