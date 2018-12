Már több mint egymillióan töltötték ki a nemzeti konzultációt

Dömötör Csaba azt mondta: ez is azt mutatja, hogy egy nagyon fontos, mindannyiunkat érintő kérdésről van szó.Mint kiemelte: az ország már kétszer annyit költ családtámogatásokra, mint 2010-ben, és mivel a gazdaság jól teljesít, a családtámogatási rendszer tovább lehet bővíteni. Ez a konzultáció jelölheti ki a jövőbeni intézkedések alapjait – tette hozzá.Kitért arra is, hogy az ellenzék mindvégig támadta a konzultációt, mert szerinte valójában az egész családtámogatással van bajuk. „Ha tehetnék, el is törölnék" – vélekedett.Kiemelte: a konzultációban való részvétellel nem csak a jövőbeni intézkedések alapjait jelölhetik ki az emberek, hanem egyúttal kiállhatnak az eddigi eredmények, az eddigi döntések és a kormány családpolitikája mellett, amelynek az a célja, hogy minél több támogatást adjanak a gyermeket nevelő magyar családoknak – szögezte le.