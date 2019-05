Magyar Nemzet: jogerősen is pert vesztett a kártérítést követelő Ahmed Hamed - videó

A Magyar Nemzet értesülései szerint jogerősen is elutasította a bíróság a terrorcselekmény miatt elítélt Ahmed H. keresetét, amelyben a férfi annak megállapítását kérte, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda az egyik korábbi nemzeti konzultáció egy kitételével megsértette a jó hírnevét.A jogerős döntés értelmében a szír férfinek 15 napon belül kétszázezer forint ügyvédi munkadíjat, valamint hatszáznegyvenezer forintnyi fellebbezési illetéket meg kell fizetnie az alperesnek.Ahmed H. 2018 februárjában azért fordult bírósághoz, mert a "Soros-terv" kapcsán indított nemzeti konzultációban szereplő egyik megállapítás úgy szólt: "Egy másik Soros-szervezet, az Amnesty International többször is követelte annak az Ahmed H.-nak a szabadon bocsátását, aki kövekkel támadt a határt védő magyar rendőrökre, és ezért elítélték." A szír férfi a jó hírnevének megsértése miatt perelte a Miniszterelnöki Kabinetirodát, s a kézbesített konzultációs kérdőívek alapján összesen nyolcmillió forintnyi kártérítést követelt.A hírre reagálva Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Facebookon közzétett videójában azt mondta, "morális nonszensz", hogy a szír férfi dobálja kövekkel a rendőröket, majd pert indít személyiségi jogainak megsértése miatt. Hozzátette: a perben Bárándy Péter, a Medgyessy-kormány igazságügy-minisztere védte a férfit, ami Dömötör Csaba szerint jól mutatja, hol áll a baloldal ebben a kérdésben. Hozzátette: az a minimum, hogy Ahmed H.-nak a perköltséget is meg kell fizetnie.