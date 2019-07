Magyar autósokat tarolt le egy BMW-s a horvát sztráda kapujánál, a sérültek állapota stabil - fotók

Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy magyar család három tagját, miután a horvát autópálya fizetőkapujánál nagy sebességgel beléjük rohant egy horvát rendszámú gépjármű - számolt be a részletekről a helyi sajtó pénteken. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az M1-nek azt mondta: egyikük sincs életveszélyben, állapotuk stabil. Az M1 úgy tudja, hogy a sérülteket, a horvát sajtó értesüléseivel szemben, nem tartják mesterséges kómában, mindannyian maguknál vannak.



Az eset csütörtökön délután történt az A4 autópályán, a Varasd (Varazdin) közelében lévő fizetőkapunál.



A magyar család gépkocsijával a fizetőkapuhoz érve lassított, amikor - szemtanúk szerint - fékezés nélkül, teljes sebességgel hátulról beléjük rohant egy BMW, amelyet egy 35 éves horvát állampolgár vezetett. Az óriási ütéstől a magyarok autója először nekicsapódott a beton úttorlasznak, majd a fizetőkapu bódéjának, ezután megpördült a tengelye körül, és egy másik bódénak, illetve az ott várakozó magyar rendszámú autónak is nekicsapódott.



Háromnegyedórát vett igénybe, míg a tűzoltók kiszabadították a roncsból a 38 éves magyar férfit és a 38 éves magyar nőt, valamint a gyermeküket. Válságos állapotban szállították őket kórházba. A RTL horvát csatorna híradója úgy tudja: állapotuk nem javult, mesterséges kómában tartják őket.



Menczer Tamás, a KKM tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkára az M1-nek azt mondta: az apa és a fiú műtétüket követően az intenzív osztályra került, de állapotuk stabil. Az édesanya állapota is stabil - közölte.



Korábban írtuk:



Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy magyar család három tagját, miután a horvát autópálya fizetőkapujánál nagy sebességgel beléjük rohant egy horvát rendszámú gépjármű - számolt be a részletekről a helyi sajtó pénteken.



Az eset csütörtökön délután történt az A4 autópályán, a Varazsd (Varazdin) közelében lévő fizetőkapunál.



A magyar család gépkocsijával a fizetőkapuhoz érve lassított, amikor - szemtanúk szerint - fékezés nélkül, teljes sebességgel hátulról beléjük rohant egy BMW, amelyet egy 35 éves horvát állampolgár vezetett. Az óriási ütéstől a magyarok autója először nekicsapódott a beton úttorlasznak, majd a fizetőkapu bódéjának, ezután megpördült a tengelye körül, és egy másik bódénak, illetve az ott várakozó magyar rendszámú autónak is nekicsapódott.



Háromnegyedórát vett igénybe, míg a tűzoltók kiszabadították a roncsból a 38 éves magyar férfit és a 38 éves magyar nőt, valamint a gyermeküket. Válságos állapotban szállították őket kórházba. A RTL horvát csatorna híradója úgy tudja: állapotuk nem javult, mesterséges kómában tartják őket.



Korábban írtuk:



Hárman válságos állapotban kerültek kórházba, miután egy horvát rendszámú BMW a sebességhatárt átlépve, beleszáguldott az egyik autópálya kapujánál várakozó két magyar rendszámú autóba – írja az Index.



A baleset csütörtökön, 12 óra 40 körül történt Sveta Helena határában.

A két magyar autó közül az egyik nekicsapódott a fizetőkapunak, és teljesen szétroncsolódott. A fülkében tartózkodó ellenőrnek csodával határos módon semmi baja nem történt.A szétroncsolódott autóból 45 perc alatt sikerült kiszabadítani a roncsba beszorult nőt és gyermeket, akiket válságos állapotban szállítottak kórházba.