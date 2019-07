Ma százéves Bálint gazda, az ország legismertebb kertésze

Gazdálkodó hagyományokkal rendelkező zsidó családba született, írja a Wikipédia. Apja, Braun Izidor több nyelven beszélő, vállalkozó és kísérletező szellemű középbirtokos volt, édesanyja Koch Rozália. Gyakorlatilag "belenőtt" a mezőgazdaságba: fiatal korától kezdve a annak szeretetére és ismeretére nevelték. Gyöngyösön járt általános- és középiskolába, cserkészkedett is. 1941-ben szerzett kertészmérnöki oklevelet a budapesti Magyar Királyi Akadémián.



1942-ben behívták munkaszolgálatra, ahonnan koncentrációs táborba került - 1944-ben Mauthausenbe, majd a gunskircheni megsemmisítő táborba hurcolták. A vészkorszakban egy testvére kivételével egész családját elveszítette, de ő – köszönhetően kertészeti tudásának is – túlélte a munkaszolgálatot és a megsemmisítő táborokat is, írja a hvg.hu, és egy korábbi interjúból idézik Bálint gazdát:



„A munkaszázadunk első állomáshelye az erdélyi Berecken volt. Amikor két nap vonatozás után megérkeztem, így szólt az ügyeletes altiszt: ’Ott van a szomszéd szobában ötven zsák zab, rakja rendbe őket!’ Fél óra alatt megvoltam vele. Nem gondolták, hogy ez a nyápic, diplomás zsidó képes lesz erre. Két évig tankcsapdákat ástunk. Mivel a többieknél jobban bántam a csákánnyal, néha tudtam másnak is segíteni, hogy elkerülje a büntetést. Amikor híre ment, hogy értek a gazdálkodáshoz, elhívtak fát metszeni a környéken, és fizetségként kaptam egy-egy tányér meleg levest, ami akkor életmentő volt"

A háború után hazatért családi birtokára, de nem sokáig gazdálkodhatott. A kommunista hatalomátvétel után internálással fenyegették meg, földjét elvették, Budapestre költözött.

Pályáját így foglalja össze a Wikipédia róla szóló szócikke: 1949-ben mezőgazdasági mérnökként diplomázott a Magyar Agrártudományi Egyetemen. 1949–1952 között a Földművelésügyi Minisztériumban dolgozott, majd onnan egy évre a Kertészeti Kutatóintézetbe került. 1955–1959 között a Mányi Állami Gazdaság főagronómusa volt, ahonnan a Fejér Megyei Állami Gazdaságok Igazgatósága főkertészként alkalmazta, 1964-ig. 1967-ig Budapesten, az Állami Biztosító Főigazgatóság szakértője volt, majd nyugdíjazásáig (1981) a Kertészet és Szőlészet főszerkesztői teendőit látta el. 1969–1981 között a Kertészet és Szőlészetet, 1970–1981 között a Kertgazdaságot, 1972–1981 között a Kerti Kalendáriumot, 1984–1988 között a Kertbarát Magazint szerkesztette. 1989-től tagja a Budapest Rotary Clubnak, amelynek két évig alelnöke is volt. 1981–2009 között a Magyar Televízió Ablak című magazinjának állandó munkatársa (Bálint gazda). 1991–2000 között főszerkesztője az MTV Gazdaképző című műsorának.

Tudta? Bár Bálint gazda néven ma elsősorban őt ismerik, a név és kötődése a kertészethez régebbre nyúlik vissza: az 1975-ben elhunyt Czupy Bálint kertészeti szakíróként szintén ezen a néven vált ismertté a Szabad Európa Rádióban.

Egyetlen fia Bálint János kertészmérnök, aki hét éven át volt a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem dékánja, illetve húsz éven keresztül tanszékvezetője.1999-ben költözött a 16. kerületbe feleségével, aki ott dolgozott. A kerületi közkönyvtárban Sashalmon, aminek sok könyvet adományozott az évek alatt, az ott működő olvasókör róla kapta a nevét. 2009 óta Budapest díszpolgára. 2017-ben egy olvasókertet is létesítettek Bálint gazda kertje néven, átadásán egy diófacsemetét ültettek közösen a névadóval. Reméljük, még sok tanácsot hallhatunk-olvashatunk tőle.