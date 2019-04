Ma semmiképp ne száguldozzon, ha nem akar súlyos bírságot - 24 órás akciót tart a rendőrség

A Speedmarathon elnevezésű, 24 órás sebességmérést egész Európában a Tispol (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) felhívására hajtják végre, Magyarországon ötödik alkalommal tartják meg az akciót. A tavalyi hasonló akcióban 1071 helyszínen 464 ezer járművet ellenőrzött a rendőrség és 4268 sebességtúllépést regisztráltak. 2017-ben a Speedmarathont a havazás miatt fel kellett függeszteni, de 2016-ban 3741 gyorshajtót bírságoltak meg, 2015-ben pedig 4928-at.



Az Országos Rendőr-főkapitányság az MTI megkeresésére közölte: a sebesség helytelen megválasztása évekre visszamenően vezető baleseti ok, a gyorshajtás a balesetek mintegy harmadával közvetlen összefüggésben van. A sebességmérés és a szankció csak egy a rendőrség eszköztárában a balesetek számának és súlyosságának csökkentése érdekében - írták.



A rendőrség tavaly a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések megsértése miatt 623 142 esetben szabott ki bírságot, összesen több mint 21 milliárd forint értékben.



A romló baleseti adatok rákényszerítették a rendőrséget, hogy a korábbi gyakorlattal szakítva ne jelentse be előre a sebességmérések helyszíneit, és az ellenőrzési módszerekben is változtasson, például jelöletlen gépkocsikból is rögzítse a közlekedési jogsértéseket - írták.



Az ORFK szerint amióta változtattak a közúti ellenőrzési módszereiken, a baleseti adatok csökkenő tendenciát mutatnak: 2018 augusztusától az év végéig 27 emberrel kevesebb halt meg, mint az előző év azonos időszakában. A tendencia 2019 első hónapjaiban tovább folytatódott. 2018-ban összesen 16 916, 2017-ben 16 489, 2016-ban 16 627 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt az ország útjain. Halálos közlekedési baleset 2018-ban 567, 2017-ben 575, 2016-ban 565 történt a magyar közutakon.



A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a sebességellenőrzésen túl a közterületi jelenlét, a közlekedésrendészeti ellenőrzések, a baleset-megelőzési oktatások és kampányok mind a balesetek számának és súlyosságának csökkentését szolgálják. A rendőrség ugyanakkor egymagában kevés a cél eléréséhez, össztársadalmi összefogásra van szükség, de a legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek azzal, hogy betartják a szabályokat, hogy mindenki hazaérjen - írták.